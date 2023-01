La abogada de la víctima de Dani Alves da nuevos datos sobre la agresión: “el futbolista no usó preservativo”

No corren buenos tiempos para Dani Alves. El ex futbolista del FC Barcelona se encuentra desde el pasado viernes en prisión preventiva y sin fianza por el presunto abuso sexual a una joven el pasado mes de diciembre en una discoteca de Barcelona. La joven, que declaró antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó.

La declaración de la víctima, los análisis biológicos, un tatuaje y sus propias contradicciones acorralan cada día más al futbolista. Pero si estos días están siendo duros para el jugador brasileño, son casi peores para la presunta víctima, que incluso ha renunciado a cualquier tipo de indemnización económica para no poner en entredicho su credibilidad.

La abogada de la joven española que acusa a Daniel Alves de violación, Ester García López ha revelado nuevo datos sobre la agresión y ha confirmado que el jugador no usó condón la noche del presunto ataque.

“No puede dormir”

En entrevista con el portal brasileño UOL, afirma que su cliente que el cliente, que tiene 23 años, está bajo tratamiento psiquiátrico desde el episodio y evita seguir las noticias. “Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia”. El hospital le recetó todo un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque el futbolista no usó preservativo. Además, tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde que prestó declaración” añade la letrada.

López dijo que el rápido servicio nocturno de una unidad especializada en delitos sexuales permitió preservar las pruebas en el caso. “Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directo a la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS). Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por disgusto, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida y se recogieron las evidencias”, continúa relatando.

La joven no bebió alcohol

La abogada asegura que la joven, de 23 años, no bebió alcohol la noche del presunto ataque, lo que “facilitó los recuerdos del episodio”. Muchas víctimas debido a su estado de embriaguez tienen lagunas pero ella recordaba todo de principio a fin. “Esto, junto con la posibilidad de fuga del señor Alves, quien tiene una condición económica favorable y doble nacionalidad, fueron determinantes para su arresto” subraya.

Ester García López reiteró que el caso ha sido ejemplo de como se debe actuar en episodios similares, desde la denuncia hasta la prisión sin fianza. La abogada, sin embargo, reiteró que esto no es suficiente y que espera la condena de Daniel Alves.

“Un ejemplo para otros casos”

“Independientemente de cómo acabe el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nadie le creería jamás a una chica como mi cliente. Hay muchas mujeres que no denuncian cuando se trata de una figura pública por la dificultad a nivel emocional y judicial. Pero yo creo que en este caso, como sea que acabe —espero que termine con una condena—, la prisión sin fianza ya es ejemplar” señala la letrada.

Daniel Alves permanece en prisión desde el pasado viernes en Barcelona, acusado de agresión sexual cometida el pasado 30 de diciembre. El lunes pasado, el lateral brasileño fue trasladado de Brian 1 a Brians 2 y el martes contrató a un nuevo abogado. El plazo para intentar un recurso acaba hoy. Si no prospera, el jugador permanecerá en prisión hasta el juicio, que no tiene fecha fijada.