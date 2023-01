El mundo del fútbol, salpicado por una nueva acusación por abusos sexuales

Noël Le Graët, el ex presidente de la Federación Francesa de Fútbol, sigue en el foco de la polémica. El mandatario ha vuelto a ser acusado de acoso sexual por una antigua colaboradora de la Federación Francesa de Fútbol. Hace unas semanas fue expulsado como presidente de la Federación por sus múltiples escándalos públicos. El último de ellos tuvo relación con Zidane. “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para encontrar un club o una selección”, afirmó.

De momento, ya está a la espera de una resolución de una auditoría interna tras el relato Sonia Souid, agente de jugadoras, donde desvelaba que había sufrido acoso sexual.

“En septiembre de 2014, me llama (Le Graët), me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques, el máximo cargo del fútbol femenino en la FFF. Quiere que nos veamos en su apartamento de París. Dice que lo hace regularmente, es más conveniente para él, más confidencial y por eso acepto. Tengo 28 años, soy una agente joven y él es el presidente de la FFF. Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. Para hablar vulgarmente, me miró como dos pechos y un culo. Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: ‘Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas’. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera algo en eso... Escuchamos tantas historias. Me escribe: ‘Te extraño’. Me quiere invitar a partidos: excusas para verme. Así que Noël Le Graët sabe cómo escribir mensajes de texto. Excepto cuando estoy en su casa, cuando me dejó claro que le gustaría que terminara en su cama”, desveló la mujer.