El embrollo sobre el divorcio de Dani Alves: ¿Real o “fake news”?

La acusación de agresión sexual que pesa sobre Dani Alves y la línea de defensa que argumenta que el futbolista trataba de ocultar una infidelidad han hecho correr ríos de tinta y ha generado un gran debate en torno a la actitud de su mujer, Joana Sanz.

El ex futbolista del Barcelona Dani Alves cumple hoy 12 días en la cárcel tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El brasileño por su parte cambió tres veces su versión. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. Sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron la jueza a decretar prisión provisional sin fianza.

Mientras su defensa se afanaba en conseguir nuevas pruebas que socaven la credibilidad de la víctima y permitan que prospere el recuso para su excarcelación un noticia bomba volvía a afectar a Dani Alves. La periodista Letizia Requejo anunciaba en “El programa de Ana Rosa” que Joana Sanz habia solicitado el divorcio al futbolista brasileño tras conocer los detalles de sus supuesta agresión sexual y añadía que el futbolista se había enterado de esta decisión a través de su equipo legal. “Lo ha hecho a través de sus abogados, porque él rechazó ver a su mujer en el vis a vis”, recalcó la reportera.

La reacción de Joana Sanz

A partir de aquí ha reinado el caos hasta el punto de no quedar claro si la petición de divorcio es real o solo un rumor sin fundamento. La propia Joana Sanz salía al paso de la informaciones y asegura que cuando tenga algo que decir “lo haré yo misma”. “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, ha explicado añadiendo que “todo lo demás son especulaciones”. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado”, ha zanjado en un mensaje en sus redes sociales.

La reacción de Joana Sanz a las noticias sobre su divorcio FOTO: Instagram La razon

Asimismo, ha salido al paso de un pequeño desencuentro con Dani Alves la noche que ocurrieron los hechos. Según algunos medios, “Joana iba a salir con su marido y este le dijo que no era un plan para chicas y que preferiría salir con sus amigos”, un extremo que ha sido desmentido de manera rotunda por la modelo: “Está claro que si no tenéis noticia, la inventáis”.

El mensaje publicado por Joana Sanz en Instagram FOTO: Instagram La razon

Hoy, ha sido el abogado de Alves, Cristóbal Martell, el que ha querido salir al paso de estas informaciones asegurando que su equipo legal no “tiene constancia” de dicha petición. De confirmarse finalmente la demanda de Joana, podría perjudicar al futbolista ya que en su recuso se menciona el arraigo familiar, social y personal del futbolista que lleva ocho años empadronada en la vivienda que comparte con la modelo en Esplugues de Llobregat.