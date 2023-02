Las polémicas virales de Sara Sálamo, la mujer activista de Isco a la que acusan de su debacle deportiva

Tras su frustrado fichaje por el Union Berlin, Isco Alarcón tiene claro donde no jugará y baraja dos opciones. Pese a que el Konyaspor ha reconocido estar negociando su fichaje, el vicepresidente del club otomano ha desvelado que la familia del centrocampista de 30 años no quiere ir a Turquía (un asunto del que muchos fans del jugador también culpan a Sara Sálamo). La opción que más seduce tanto a Isco como a su entorno es la de poner rumbo a Estados Unidos para probar fortuna en la MLS o también optar por la Premier, donde ha vuelto a resurgir el rumor de una propuesta del Everton.

Y mientras el malagueño sigue deshojando la margarita de su futuro tras su abrupta salida del Sevilla, su mujer -Sara Sálamo- sigue siendo protagonista en redes sociales, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. No hay un día en el que sus mensajes en redes no causen furor. Empezando por un tuit fijado en su perfil con una propuesta de Change.org contra el maltrato animal, en esta ocasión sobre las ocas, los gansos y el foie-gras. En él , la actriz pide a los usuarios que se unan a la campaña y de nuevo Isco es el protagonista de muchas de las respuestas. “¿Qué me una a tí?, mira Isco...” son algunos de los comentarios que sigue recibiendo el tuit fijado en su cuenta el pasado mes de abril..

De Pablo Hasel a Cristiano

Tampoco los usuarios han pasado por alto en las últimas horas sus polémicos “retuit” en apoyo al rapero Pablo Hasel o a la víctima de Dani Alves, o su reacción a un mensaje de la FIFA sobre Isco y Cristiano al que responde llevándose las manos a la cabeza.

El polémico "retuit" de Sara Sálamo FOTO: Twitter La razon

Pero sin duda, uno de sus últimos mensajes más polémicos en las últimas semanas es el que hace referencia a la famosa canción en la que Shakira carga sin piedad contra Piqué. “No me puedo aguantar. Muy fan de Shakira. De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor. Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente”, proseguía la actriz.

“Y por supuesto, también se enjuicia el papel como MADRE. Ella “tiene obligación” de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema… Pero el padre… Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos”, seguía Sálamo.

Shakira y los señoros

Finalmente, Sara terminaba publicando: “Y ya por último… Lo que ha conseguido Shakira es MUY importante. Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos. Tan sororos, como la tercera en discordia”. Las reacciones a su discurso no tardaron en llegar y de nuevo con el malagueño como protagonista.

“Que pesada eres, sabes que no es así. A Isco le has jodido la carrera y no protesta de ti” o “Tu destruiste a Isco, le hiciste gordo y rojo. El Isco de antes jugaba finales. Ahora es vegano y ni equipo tiene. Eres un problema” eran algunos de los ataques que recibió la actriz.

Una rica de izquierdas

Y es que Sara nos tiene acostumbrados a reventar Twitter con su reivindicativos mensajes. La mujer de Isco Alarcón se considera una absoluta defensora de los derechos de la mujer y los animales, una activista contra el cambio climático y también “una rica de izquierdas”. La actriz e “influencer” ya recibió un aluvión de criticas el pasado mes de julio cuando publicó en su Instagram una fotografía del activista contra el cambio climático Atlas Sarrafoglu sujetando un cartel en el que se podía leer: «Este es el verano más frío del resto de tu vida». «Para tenerlo en cuenta…», escribió la actriz junto a la instantánea.

La respuesta no se hizo esperar y fueron muchos los que recordaron a la mujer del futbolista sus vacaciones en yate o sus traslados en aviones privados.

Al hilo de esta polémica un usuario escribió “Para ser de izquierdas vives muy bien en el capitalismo”, junto a fotos de sus lujosos viajes y su trayectos en avión privado. Y Sara no tardó en contestar. “Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad”, escribió en un mensaje que corrió como la pólvora por la red social del pajarito. Acumuló más de 20.000 “Me gusta” en tan solo unas horas.

Di que eres un machista de manual, sin decirlo… pic.twitter.com/pMOhu0q1HE — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 21, 2022

Harta de ser atacada por Isco, la actriz optó por denunciarlo públicamente acusando a sus autores de machistas e incluso llegó a bloquearlos pero hasta que las aguas no se calmen y el jugador aclare su futuro serán muchos los que la sigan culpando de su “calvario futbolístico”.