El equipo que ha confirmado estar negociando con Isco

Después de que su fichaje por el Union Berlin se cayera antes del cierre del mercado, Isco se encuentra sin equipo desde que el pasado mes de diciembre el Sevilla rescindiese su contrato. El centrocampista de 30 años no quiere estar parado hasta la próxima temporada y eso es algo que quiere aprovechar el Konyaspor para cerrar su fichaje. El cuadro otomano tendrá hasta el próximo 8 de febrero para negociar su llegada, fecha en la que cierra el mercado en Turquía.

Noticias relacionadas Fútbol. Kiko Rivera utiliza a Broncano para hacer una oferta futbolística a Piqué

«Es correcto estamos en un proceso de negociación con Isco. Puedo decirlo, los diálogos van bien. Todavía no tenemos la certeza de si llegamos a un acuerdo, si no lo diríamos abiertamente», ha explicado Mehmet Akcan, vicepresidente del Konyaspor en el diario AS.

De recalar en Turquía, Isco coincidiría con Marc Bartra, que juega en el Trabzonspor, y con Juan Mata, que milita en el líder, el Galatasaray. El Konyaspor, por su parte, es el octavo clasificado.

Las alternativas de Isco al Trabzonspor

Isco también podría firmar por un equipo de Primera o Segunda División en España siempre que éste disponga de una ficha libre para él. Serbia, Rumanía o Suiza son otros países que podrían acoger al centrocampista. La liga rusa, la china o la japonesa podrían ser otros destinos para el campeón de cinco Champions con el Real Madrid.

¿Por qué Isco no ha fichado por el Union Berlin?

El director deportivo del Unión Berlín, Oliver Ruhnert, anunció que las negociaciones con el jugador español Isco, que iba a incorporarse a las filas del equipo alemán como agente libre que es, se rompieron después de que se superaran, a última hora, los «límites» de la entidad berlinesa.

«Nos hubiera gustado ver a Isco con nosotros, pero tenemos nuestros límites y hoy, en contra de lo acordado anteriormente, se han superado, por lo que no se producirá el traspaso», escribió en las redes sociales del club.