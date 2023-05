Ada Colau promete el mundial de fútbol femenino y la redes se la comen: "¡Que se alojen con los okupas!"

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección de Barcelona En Comú, Ada Colau, quiere ensalzar la Barcelona feminista y, como prueba de ello propone que la Ciudad Condal sea la sede del Mundial de Fútbol Femenino de 2031. "El mundial de fútbol femenino es una gran oportunidad para Barcelona, que quiere ser referente para que el deporte femenino tenga el mismo respeto que el masculino" y para "decir que el deporte es cosa de mujeres", ha explicado Colau en una rueda de prensa en Barcelona con motivo de las municipales del 28 de mayo.

Colau ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando la propuesta con los clubs, la federación y las administraciones para que el Estado pueda presentar la candidatura para el 2031.

"Tenemos las mejores jugadoras, el mejor equipo, el récord Guinness de asistencia a un partido de fútbol femenino, las infraestructuras preparadas" para poder acoger un mundial, "y cada vez más niñas y mujeres practican fútbol en Barcelona", ha destacado Colau entre los méritos de Barcelona para acoger este gran evento deportivo, una iniciativa que le provoca una "especial ilusión".

Una propuesta que no ha pasado desapercibida en redes sociales y que muchos usuarios han aprovechado para criticar a la alcaldesa, su "feminismo de postureo" y poner sobre la mesa los problemas de la Ciudad. "¿Barcelona o España? Esta no sabe que las candidaturas van por países, no por ciudades" o "¿Vas a dejar jugar a la selección española? son algunos de los comentarios más repetidos en Twitter.

Pero esta no es la única crítica hacia la alcaldesa y muchos usuarios han aprovechado para pedirle que primero arregle la ciudad, los problemas de seguridad y la grave situación que viven muchos barrios por culpa de los Okupas. !Arregla la ciudad primero! o ¡Las selecciones podrían compartir alojamiento con los okupas. Así podrían hacerles el mataleón y robarles en casa! son algunos de los indignados comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Otros muchos simplemente critican los que consideran un "feminismo de postureo" de cara a la elecciones.