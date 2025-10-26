Álvaro Carreras, a hacer callar a Lamine Yamal

Después del derbi, Álvaro Carreras atraviesa un pequeño bache en el Real Madrid. Su arranque fue tan espectacular que cualquier bajón, por leve que sea, se hace notar. La euforia de su adaptación ha dado paso a un tramo más complejo, donde las dudas empiezan a asomar y la exigencia del Real Madrid empieza a notarse. Se vio contra el Getafe y contra la Juventus. Pero no se puede ver frente al Barcelona.

Él lo sabe. Y por eso espera tiene ganas de medirse Lamine Yamal en el Clásico. Es una prueba de fuego, que se ha vuelto más ardiente aún tras las palabras del delantero del Barcelona contra el Real Madrid. El joven futbolista azulgrana va a ser la diana de la ira de los aficionados madridistas, que han pagado un precio muy alto por su entrada y quieren que el espectáculo valga la pena. Ver derrotar a Lamine Yamal sería un buen show. Derrotado en el marcador y en su zona, vencido por Álvaro Carreras . «Lamine siempre está motivado y, si no recuerdo mal, creo que ganamos los tres partidos contra el Benfica», aseguró ayer Sorg, el ayudante de Hansi Flick, hoy primer entrenador, para restar importancia al marcaje del defensa, hoy madridista.

Carreras tiene su propio punto de vista en esos enfrentamientos contra Lamine Yamal. Se midieron dos veces en Champions durante la temporada pasada y en las dos, el defensa, entonces del Benfica, salió victorioso. Su equipo perdió 4-5 el primer duelo, en el que Lamine ni marcó ni asistió. Aunque sí hubo polémica: un penalti señalado en el minuto 78 por un forcejeo entre ambos que dividió opiniones.

En el siguiente encuentro, ya en la fase eliminatoria, Flick cambió a Lamine en el minuto 56, cuando el marcador seguía en blanco porque Álvaro Carreras lo había desactivado.

Lamine llega con su careta de futbolista que puede con todo en cualquier momento y en cualquier escenario. Quizá la necesita para vivir como vive con 18 años. Carreras se expone menos, no hace ruido, pero también tiene sus planes para hoy: repetir lo que sabe hacer tan bien.