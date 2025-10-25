Un ex del Real Madrid da la respuesta que todos querían a Lamine Yamal: "Su engreimiento será su condena"

Lamine Yamal, delantero del Barcelona, ha vuelto a ocupar los focos a pocos días del Clásico. En una charla distendida con Ibai Llanos, dentro del canal de YouTube de la Kings League, el joven atacante dejó unas palabras que han encendido la previa de uno de los partidos más esperados del año. Durante la conversación, Yamal fue preguntado por su equipo en la Kings League, La Capital, y por su rival de esta semana, Porcinos FC, el conjunto que preside el propio Ibai. En tono jocoso, pero con un mensaje que rápidamente trascendió, el futbolista del Barça respondió: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”, cuando se le comparó al Porcinos con el Real Madrid. Bastaron esas pocas palabras para que se desatara una tormenta mediática en torno a su figura.

Un Clásico tenso

El contexto no podía ser más inflamable. El Barcelona visitará este domingo el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en un Clásico que vuelve a llegar con la tensión habitual. El equipo de Xabi Alonso lidera la clasificación con dos puntos de ventaja sobre los azulgrana tras nueve jornadas, y la cita servirá para medir el pulso de la Liga a finales de octubre. En ese ambiente cargado de expectación, las palabras de Yamal fueron recibidas como una provocación en el entorno blanco.

No es la primera vez que Lamine Yamal se pronuncia sobre el Real Madrid con un tono desafiante. La temporada pasada, tras ganar la Copa del Rey ante los blancos, ya dijo que el Madrid “no supo manejar” al Barça. Aquellas palabras no pasaron desapercibidas y fueron interpretadas como una muestra de orgullo juvenil. Semanas después intentó matizar el comentario con un mensaje que también dejó huella: “Mientras yo gano, no pueden decir nada; cuando me ganan, sí pueden”. La frase fue celebrada por algunos aficionados culés como un reflejo de carácter y ambición, aunque otros lo vieron como una falta de humildad impropia de su edad.

Partido igualado

En lo estrictamente deportivo, el Clásico llega con el Barcelona intentando recortar la distancia mínima que le separa del líder. El Real Madrid acumula una racha de resultados sólidos y se ha mostrado especialmente fiable en casa. El Santiago Bernabéu, que espera un lleno absoluto y el duelo entre Lamine Yamal y Álvaro Carreras en la banda promete ser uno de los atractivos del encuentro, especialmente después de los cruces previos entre ambos en la Champions de la pasada temporada, cuando el lateral blanco logró contener al extremo.

El técnico Hansi Flick ha tratado de protegerle, consciente de que el proceso de maduración de un futbolista tan joven no debe acelerarse más de la cuenta. Pero Yamal parece sentirse cómodo en el centro del escenario. Su personalidad fuerte y su gusto por los focos forman parte de su carácter, algo que el club asume como parte del paquete que acompaña al talento. Sin embargo, en vísperas de un Clásico, cada palabra cuenta, y sus declaraciones han generado incomodidad incluso dentro del vestuario, donde se prefiere mantener un perfil más bajo para evitar distracciones.

El exjugador del Real Madrid Miguel Ángel Portugal también quiso pronunciarse. Lo hizo con un mensaje que resumió el sentir de buena parte del madridismo: “La mejor manera de responder a Lamine Yamal es hacer oídos sordos y ganar. Quizás es demasiado joven como para saber que quien más tiene que callar hable. Su clase no deja indiferente a nadie, pero su engreimiento será su condena. Amén”.