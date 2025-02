Ancelotti: "¿Irme a Arabia?, por qué no

El Real Madrid ganó al Manchester City y quiere que ese partido se convierta en el punto de inflexión de la temporada. Este sábado tiene una prueba complicada en El Sadar. Antes, ha hablado Carlo Ancelotti sobre el futuro de Vinicius

"Estoy cansado de este tema y no me preocupa. Le veo feliz de estar con nosotros. No hay nada nuevo de lo que haya añadido hace semanas. Veo al Vini Jr. de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien y las hizo en el último partido. Creo que seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una buena forma física después de las lesiones. Le veo muy motivado porque contra el City tenía mucha presión y la aguantó muy bien y marcó diferencias. Quiere hacer historia con este club y nada más”.

Aprovechando, le han preguntado si él se iría a Arabia: "No debería sorprender la situación de Arabia. Afrontan el Mundial de 2034 y están en un momento competitivo, aunque menos que Europa, a día de hoy... Pero en un futuro, veremos. ¿Irme yo? Por qué no. Si quiero seguir en el fútbol, por qué no"

El entrenador ha pedido la misma actitud del Etihad en El Sadar: "Estamos bien, motivados. Es una oportunidad para seguir manteniendo el liderato, que es el objetivo. Será un partido difícil, pero salimos bien del último partido y tenemos que confirmarlo en un encuentro donde todo lo bueno que hicimos contra el Manchester City tenemos que repetirlo. Hemos aprendido lo importante que es el sacrificio, lo vimos en el Etihad Stadium, pero necesitamos continuidad y mañana será un test muy importante en este sentido”.

Ha hablado de Bellingham: "Es muy joven y lleva poco en el club, pero será uno de los líderes de la plantilla en el futuro por carácter, personalidad, calidad, seriedad y profesionalidad. Será una pieza muy importante en la plantilla en los próximos años”.

Y de la defensa: "Indiscutibles no hay aquí. Asencio está demostrando una personalidad, un carácter ante rivales exigentes y fuertes... lo está haciendo muy bien y, desde luego, competirá con el resto para ser titular. Rüdiger y Alaba están mejorando. Seguirán con trabajo individual hasta el lunes y estarán disponibles frente al City. Incluido Lucas Vázquez.Fede Valverde será lateral. Lo hace bien y le gusta".