Ancelotti: "Tengo contrato hasta 2024 y sí, garantizado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, manifestó este sábado que todos en el club saben que quiere terminar su contrato, en junio de 2024, y además confirmó que el club le ha garantizado su continuidad, además de estar ya hablando del futuro y de una renovación de la plantilla que ya está en marcha. "Tengo contrato hasta junio de 2024 y quiero acabar mi contrato. Lo saben todos. Y sí, el club me lo ha garantizado", aseguró en rueda de prensa previa al partido contra el Valencia CF, en la jornada 35 de LaLiga Santander.

"He hablado con el presidente, como todas las semanas, y me manifestó su apoyo y cariño. Hablamos del partido del miércoles, de la temporada hecha y de las dos temporadas hechas. Seguimos adelante con la misma o más ilusión de hacer las cosas bien", apuntó. Además, señaló que ya se planifica la siguiente temporada. "Para hablar de lo que va a pasar la próxima temporada tenemos que esperar un poco, este no es el momento. Del futuro estamos hablando pero este no es el sitio adecuado para decir de qué estamos hablando", señaló. "Pero evaluamos el último partido, que fue muy malo y estamos todos dolidos. La temporada ha sido una buena temporada, y las dos ultimas temporadas han sido inolvidables. Ha sido una buena temporada", recalcó.

Eso sí, reconoció que "se podía hacer mejor". "Pero lo que no hicimos bien esta temporada lo evaluaremos y es un paso para hacerlo mejor la próxima temporada. No estamos satisfechos con la Liga pero en las otras competiciones hemos ganado algunas y en otras hemos peleado hasta el final, como en la 'Champions', manifestó. "Aun más después de una derrota tienes que tener más ilusión y ganas de hacerlo mejor. La ilusión está siempre al máximo nivel en el Real Madrid", aseguró. "Estamos preparados, tenemos a todos los jugadores disponibles. Hemos intentado volver a tener buenas sensaciones, mañana tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien", añadió de cara al duelo contra el Valencia. Y es que ahora, tras decir adiós a LaLiga y a la Liga de Campeones, toca centrarse en intentar ganar las últimas cuatro jornadas del campeonato doméstico.

"El objetivo en este momento es terminar bien la temporada, en estos cuatro partidos. Hay un equipo que está luchando con toda la energía y tenemos que estar preparados. Pienso que lo vamos a hacer", auguró. "Va a jugar el mejor equipo posible, todos se han recuperado. El equipo está físicamente muy bien. Tienes que pensar más en las rotaciones para el partido del miércoles", comentó sobre el once inicial ante los 'ché'.

Defensa a Benzema y transición de plantilla en marcha

Por otro lado, se puso serio para defender a Karim Benzema, que no tuvo su mejor día ante el City. "Dudar de Karim Benzema no tiene sentido. Puede pasar que tenga un partido malo, pero no fue él solo. Karim sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club. No pasa nada si uno no acierta en un partido. El miércoles no acertó el equipo, no Karim", le defendió. Preguntado por la transición en la plantilla y en concreto por los veteranos, aseguró que ya está en marcha. "La transición empezó antes de que yo llegara. Porque esta plantilla, que ha hecho grandes cosas, empezó a perder piezas cuando salió Cristiano Ronaldo. Desde ahí, empezaron a llegar jóvenes muy buenos, de gran calidad, y cuando yo llegué la transición siguió perdiendo a Varane, Ramos, Marcelo, Bale, Isco... Jugadores que han sido reemplazados con jóvenes de calidad extraordinaria", aseguró.

"El año pasado Vinicius es titular indiscutible, empezaron a tener más protagonismo desde el banquillo Camavinga, Rodrygo, Militao.... Este año son indiscutibles. La transición ya ha empezado y seguirá la próxima temporada. Los jóvenes tendrán aún más protagonismo y los veteranos tendrán algo menos. Es una transición normal que empezó antes de que llegara y seguirá los próximos años. La transición parará el día que Modric, Kroos, Benzema, Carvajal o Nacho dejen de jugar para este equipo", concluyó.