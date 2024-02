Ansu Fati reaparece con el Brighton 70 días después de su lesión con nuevo "look"

El 25 de noviembre de 2023 Ansu Fati se lesionó durante el partido contra el Nottingham Forest. Otra piedra más en el camino del joven futbolista, cedido en el Brighton para buscar los minutos que no iba a tener en el Barcelona. Cuando los estaba consiguiendo, cuando llevaba varias titularidades en el conjunto inglés, volvió a caer, un problema en el muslo derecho que ya había tenido en el izquierdo, una zona peligrosa por el peligro de recaída, como explicaba el doctor Pedro Luis Ripoll, de la clínica cinco estrellas de la FIFA Ripoll y De Prado, para este periódico: “La gravedad depende de tres factores: el tamaño, cuando más grande peor; la ubicación, cuanto más baja tiene peor evolución; y si afecta o no al tendón. Estos factores son los que se debe considerar para ver si hay que hacer un tratamiento conservador o quirúrgico. No hay un consenso a nivel médico de cómo se tratan estas lesiones, que tienen un 30 por ciento de recaída por lo que se tiene que curar muy bien y pueden tener una duración prolongada”. La zona es importante porque los músculos isquiotibiales son los que facilitan la carrera y el cambio de ritmo.

Se esperaba que Ansu estuviera unos tres meses de baja, como doce semanas más o menos, pero a los 70 días, diez semanas, ha vuelto a los terrenos de juego, tras hacer en Madrid la última parte de su recuperación.

Con nuevo “look”, con trenzas en el pelo, el atacante internacional con España entró en el minuto 88 del encuentro del Brighton contra el Crystal Palace, que ya estaba resuelto, pues iba 4-1. El último tanto, por cierto, marcado por Joao Pedro, fue una auténtica maravilla, después de hacer una pared de tacón con Welbeck.

A Ansu le dio tiempo a pegarse un par de carreras e incluso a tener una oportunidad de gol en el 94, pero la pelota se le quedó un poco atrás y no la pudo rematar. Es la primera victoria del Brighton en la Premier este 2024. Además, no había marcado ni un gol y logró cuatro de golpe. Había perdido 4-0 con el Luton fuera y empató a cero tanto con los Wolves en casa como con el West Ham fuera. Es séptimo en la clasificación, peleando por entrar en puestos europeos.

En la FA Cup había sido otra historia, ya que el Brighton, en este mes de enero, ha pasado dos eliminatorias al superar a domicilio al Stoke (2-4) y al Sheffield (2-5). Está en octavos de final, donde se medirá al Wolverhampton.