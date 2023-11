El problema de la lesión de Ansu Fati: 30 por ciento de recaídas, ya la sufrió en la otra pierna, el factor psicológico...

Ansu Fati corrió a por un balón que salió fuera de banda en el partido que el Brighton jugaba contra el Nottingham Forest. Miró al banquillo y pidió el cambio. Se había roto. Sabe perfectamente cuándo se ha hecho daño de verdad porque con sólo 21 años las lesiones son una pesadilla que le persigue. Se fue al suelo, se echó la mano a la parte posterior del muslo derecho y se retiró. En esta ocasión más entero, en apariencia. La última vez que le sucedió lo hizo entre lágrimas. Estaba todavía en el Barcelona, en el año 2022.

El Brighton no ha dicho con exactitud qué lesión tiene, pero su entrenador, Roberto de Zerbi, ha asegurado: "Lo vamos a perder por un tiempo largo". El periodista Brian Owen de "The Argus", medio muy cercano al Brighton, informa de que la zona dañada es el tendón de la corva de la pierna derecha, la zona baja, la más delicada, de los músculos isquiotibiales. Si se confirma, es algo parecido a lo que tiene Vinicius, y el tiempo estimado de baja es entre dos y tres meses.

Ansu Fati ya ha empezado la recuperación. Parte la hará en Barcelona y el jueves se le ha visto en la Ciudad Deportiva del club al que todavía pertenece. El joven atacante fue cedido al Brighton el pasado verano para encontrar los minutos que no iba a tener como azulgrana. "Es patrimonio del club", dijo Xavi, consciente del potencial de un futbolista que ha tenido que soportar mucha presión en su todavía corta carrera y que ya sabe lo que es sufrir.

¿Demasiado joven?

Debutó con el primer equipo en la temporada 2019-20, con Valverde (y después Quique Setién) en el banquillo. Sólo tenía 16 años. Tras ese primer curso de transición, en la campaña 2020-21, ya con Koeman como técnico, era titular por su gran relación con el gol e incluso debutó con la selección absoluta. Un caso parecido a los de Gavi o Lamine Yamal. Sobre todo con este último ha habido debate por su edad, también 16. El ex seleccionador Javier Clemente aseguró en la "Ser" que no pondría a jugadores tan jóvenes, pero no porque no tengan calidad, sino por un tema físico, porque están por hacer y es más probable que se lesionen. "Lo más importante para Lamine este año es que acabe 4º de la ESO", ha afirmado Bojan, coordinador del área de fútbol del club con atención a los más jóvenes. Él supo en sus carnes lo que era debutar demasiado joven y después no llegar donde todos apuntaban, aunque no hizo una carrera mala.

Pesadilla en forma de lesiones

A Ansu lo primero que le rompió fue una lesión grave en el menisco de la rodilla izquierda ese año en el que explotó definitivamente. Se le complicó. Pasó cuatro veces por el quirófano. Estuvo 322 días de baja. Todavía sin estar al cien por cien y sin haber reaparecido, heredó el "10" de Messi, más peso a sus espaldas. Reapareció a finales de septiembre de 2021 y el 6 de noviembre tuvo una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le dejó 66 días sin jugar. Regresó a finales de enero y no duró ni un partido antes de recaer. Hubo una controversia en el Barcelona: los médicos del club lo querían operar, pero él decidió hacer un tratamiento conservador, asustado con su experiencia anterior en el quirófano, aunque el problema de aquello más que la intervención fue la recuperación. Estuvo otros 100 días de baja, más que si se hubiera operado. Ese curso sólo pudo participar en el 28 por ciento de los partidos del Barça (15/53).

En la campaña 2022-23 por fin apartó los problemas físicos, pero no logró hacerse con un puesto de titular y por eso lo cedieron al Brighton, para que tuviera minutos que le permitieran recuperar la confianza. La nueva lesión, justo cuando se había hecho ya con el puesto de titular en el equipo inglés (llevaba tres seguidas) supone otro parón, otro golpe psicológico, muy importante en estas situaciones, aunque las experiencias pasadas y la edad que tiene hacen pensar que se puede recuperar como hizo de las otras dos lesiones graves (tres si se tiene en cuenta la fractura de tibia y peroné en 2015).

Una zona peligrosa

No hay un parte de lo que tiene el futbolista, pero el doctor Pedro Luis Ripoll analiza para este periódico lo que suponen las lesiones en los isquiotibiales. "Son músculos muy importantes, los que facilitan la carrera, el cambio de ritmo", cuenta el médico de la clínica Ripoll y De Prado, considerado por la FIFA como Centro Médico de Excelencia. "La gravedad depende de tres factores: el tamaño, cuando más grande peor; la ubicación, cuanto más baja tiene peor evolución; y si afecta o no al tendón. Estos factores son los que se debe considerar para ver si hay que hacer un tratamiento conservador o quirúrgico. No hay un consenso a nivel médico de cómo se tratan estas lesiones, que tienen un 30 por ciento de recaída por lo que se tiene que curar muy bien y pueden tener una duración prolongada", añade Ripoll. Si como dicen en la prensa inglesa tiene afectado el tendón de la corva, eso explicaría los tres meses de baja que se le calculan. En el Brighton, Ansu había jugado en 17 encuentros, con cuatro goles y una asistencia.