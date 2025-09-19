Anthony Gordon se rinde ante el juego del Barça: "Son los mejores contra los que he jugado"

El Newcastle United recibió el pasado jueves 18 de septiembre al FC Barcelona en St James' Park, por la primera jornada de la liguilla de la UEFA Champions League. Este duelo despertó muchas expectativas, no solo por la relevancia del encuentro, sino porque ambos equipos no se enfrentaban en esta competición desde hace más de dos décadas. En esta ocasión, el FC Barcelona confirmó su buen momento con una victoria por 1-2. Aunque nunca dominó cómodamente el marcador, su estilo de juego dejó una huella imborrable en la memoria de los jugadores rivales.

Este fue el caso de Anthony Gordon, quien anotó el gol del Newcastle que recortó distancias casi al final. El delantero expresó en rueda de prensa un profundo respeto por el estilo y el nivel de juego del Barça: "Para ser honesto, no estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen el balón de esta manera. Sí, nos enfrentamos al Chelsea, Liverpool, Arsenal y Manchester City antes, pero nunca fueron así y no hicieron esto. Fueron los mejores contra los que he jugado, en ese sentido", afirmó el inglés.

Además, agregó: "La pelota les fluye en la mitad de la cancha, presionan con intensidad, son muy físicos. Lo hicieron realmente bien... No creo que nos enfrentemos a un equipo mejor. Quizás de un nivel similar, como el Paris Saint Germain, pero no sé si al nivel que mostraron hoy. Deben estar entre los tres mejores equipos del mundo".

Rashford busca su mejor nivel

El protagonismo de Marcus Rashford fue otro de los puntos destacados, marcando un doblete fundamental para la victoria culé. En palabras de Gordon: "Marcus estuvo increíble, sus goles fueron determinantes y demuestran la calidad que tienen en el equipo". Rashford mismo reconoció la dificultad de uno de sus tantos, señalando que "el cabezazo era más difícil" en una entrevista posterior. Su impacto en el partido fue fundamental para mantener la ventaja y el ritmo de juego del Barcelona hasta el pitido final. "En su día, Marcus Rashford fue uno de los mejores del mundo", así lo sentenció el jugador del Newcastle.

El mundo del fútbol también se vio impresionado con el juego del Barcelona y la destacada actuación de Pedri, quien es una pieza clave del club blaugrana, gracias a su calidad técnica y la competitiva que aporta desde la medular. El "efecto Flick" se mantiene fuerte esta temporada y el conjunto culé sigue dejando huellas imborrables en cada estadio que pisa. La temporada apenas comienza y promete muchas más emociones.