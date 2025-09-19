El Camp Nou sigue sin estar listo: el Barça - PSG se disputará en Montjuïc

El Barcelona sigue sin tener los permisos para poder jugar en el Camp Nou. El primer partido de Liga como local, ante el Valencia (6-0), lo jugó en el Johan Cruyff, y volverá a repetir el próximo domingo 21 de septiembre contra el Getafe (21:00). La capacidad es para 6.000 espectadores.

Montjuïc no estaba listo por un concierto, pero el estadio olímpico ya está siendo habilitado, ya le están poniendo el césped y va a volver a ser sede de los azulgrana, como las dos últimas temporadas, para un partido tan significativo como el del PSG, el segundo de la Fase Liga de la Champions.

“El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou”, dice la entidad azulgrana en un comunicado. “Los 16.151 socios y socias titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, disfrutarán de una preferencia de compra de 24 horas”, añade sobre la venta de entradas.

Lo que dice la normativa de la UEFA

La normativa de la UEFA, en su artículo 25.08 dice lo siguiente: “A partir de la fase liguera, un club debe, en principio, disputar todos sus partidos de la competición en el mismo estadio. Además, cualquier cambio de estadio entre los play-offs y la fase liguera debe acordarse previamente con la UEFA”. Por tanto, los duelos contra el Olympiacos (21 de octubre), Frankfurt (9 de diciembre) y Copenhague (28 de enero) tendrían que ser también en Montjuïc, pero en la propia normativa dice “en principio”, deja una puerta abierta, por lo que el club intentará convencer a la UEFA para jugar en el Camp Nou, porque entiende que es una causa de fuerza mayor, no un cambio para obtener algún beneficio.

Es más, de momento, en la web oficial de la UEFA, para el partido contra el PSG sí figura Estadi Olímpic Lluís Companys como sede, pero en los otros tres duelos continúa poniendo Camp Nou.