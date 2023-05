Así es la "bebé del diablo": la influencer come cerditos que puede acabar en prisión por acosar a tres futbolistas

La influencer ganaba 60.000 euros al año solo por comer desnuda gominolas de cerditos antes de comenzar una aterradora campaña de acoso contra las estrellas de la Premier League que podría llevarla a la cárcel. Orla Melissa Sloan admitió esta semana un cargo de acoso sin violencia y dos cargos de acecho durante una comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Los jugadores del Chelsea, Ben Chilwell y Mason Mount, y Billy Gilmour, del Brighton, denunciaron ante la Justicia la persecución de la joven sobre ellos el año pasado. El caso llegó a juicio y la mujer, que se declaró culpable, el mes próximo recibirá la sentencia y podría terminar en prisión.

La joven de 22 años se autodenominó 'Bebé del diablo' antes de bombardear al jugador del Chelsea, Mason Mount, con llamadas telefónicas y mensajes después de una única cita. Sloan comenzó a conversar con el defensa del Chelsea Chilwell en Instagram antes de ser invitada a la fiesta en su casa. a joven se fue a la cama con su compañero Mount, pero el centrocampista decidió cortar la relación tras hablar “esporádicamente” durante unos seis meses. “El fiscal Jason Seetal dijo que se mantuvieron en contacto durante unos seis meses antes de que Mount decidiera que la relación no iba a progresar”, contó el Daily Star.

Una auténtica pesadilla

Sloan bombardeó al jugador de 24 años con mensajes y cambió su número 21 veces mientras él continuaba bloqueándola. Incluso le envió una captura de pantalla de ella pagando 15 euros por un nuevo número junto con el mensaje: "Ya no compraré comida para poder obtener más números".

La influencer le dijo a Mount: "Debes disculparte o desbloquearás un nuevo personaje: "Devil Baby ( "la bebé del diablo"). Entonces el jugador comenzó a asustarse y a temer que ella apareciera en el campo de entrenamiento de Chelsea para verlo.

También bombardeó implacablemente a Gilmour, ahora de Brighton, con mensajes sobre Mount y creó otra cuenta de Instagram, DevilBaby_10, para crear collages "ficticios" de Chilwell con otras mujeres, antes de etiquetar a sus amigos y familiares en las publicaciones.

Mientras tanto, Gilmour se vio obligado a eliminar a todos sus amigos y familiares de Instagram para que no pudiera contactarlos. “No he podido dormir y he tenido que tomar pastillas para conciliar el sueño, lo que ha afectado mi rendimiento”, declaró el futbolista.

La influencer confesó ante el Tribunal de Magistrados de Westminster haber acosado a Mount “entre el 19 de junio de 2022 y el 28 de octubre y a Gilmour el 10 de septiembre de 2022 y el 28 de octubre. Orla también se declaró culpable de acosar a Chilwell sin violencia entre el 20 y el 29 de octubre”, informó el Daily Star.

La jueza de distrito Neeta Minhas aplazó la sentencia hasta el 20 de junio para que se preparen los informes. Se le concedió la libertad bajo fianza incondicional, pero la Bebé del Diablo corre el riesgo de terminar en prisión.