Así celebró en X un jugador del Barça la victoria del Arsenal en el Bernabéu

La derrota del Real Madrid ante el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones fue ampliamente celebrada en Barcelona. Y entre los que festejaron la clasificación del equipo inglés para las semifinales de la Champions se encuentra un jugador importante de la primera plantilla del baloncesto azulgrana.

Darío Brizuela es desde hace muchos años un reconocido seguidor de los "gunners". Cuando era niño uno de esos tíos le regaló una camiseta del Arsenal y desde entonces el escolta donostiarra es fiel seguidor del equipo londinense. Darío no es muy habitual en las redes sociales, pero la victoria de su equipo en el Bernabéu le llevo a realizar una publicación. En ella se puede leer "This is my club, I fucking love this football club", "Este es mi club. Amo jodidamente este club de fútbol". La frase aparece sobre la imagen del fotógrafo oficial del Arsenal, Stuart McFarlane, durante una charla que realizó antes de un partido ante el Tottenham. El problema para el escolta internacional llegará si Arsenal y Fútbol Club Barcelona se encuentran en Múnich en la final de la Liga de Campeones.

En el equipo inglés su entrenador, Mikel Arteta, donostiarra como Darío Brizuela, también terminó el miércoles orgulloso de sus jugadores. "Posiblemente es la mejor noche como entrenador del Arsenal, no sólo por estar en semifinales sino también por la forma y la manera de hacerlo, la forma de jugar y con todas las circunstancias y lesiones que tenemos, eso demuestra el carácter de este equipo y este club, es una noche para estar orgulloso", apuntó Arteta en las tripas del Bernabéu.

El técnico español reconoció que "antes de la eliminatoria", sabía de las posibilidades de su equipo por los que "lo jugadores transmitían". "Cómo nos los encontramos sabíamos que estábamos listos para competir contra cualquiera y ahora hay que seguir dando el do de pecho porque estamos en una buena racha", subrayó. Para el guipuzcano, estas semifinales demuestran lo que "ha evolucionado" el Arsenal como club. "Se puede sentir al ambición que tiene y ahora vamos a por más. Creo que esto es un paso muy importante y la forma en la que lo estamos haciendo es increíble, pero el crédito es de mis jugadores", confesó.