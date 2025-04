La contundente frase de Josep Pedrerol en "El Chiringuito" tras la eliminación del Real Madrid

La eliminación del Real Madrid a manos del Arsenal en la UEFA Champions League ha sacudido los cimientos del madridismo, y como era de esperarse, El Chiringuito de Jugones se convirtió en el epicentro del debate más encendido de la noche. Josep Pedrerol, conductor del programa, no se guardó nada y lanzó una crítica directa al equipo blanco: “Esto no es el Madrid que conocemos. Lo del Emirates fue una versión irreconocible de este club”.

El presentador, visiblemente molesto desde el arranque del programa, fue claro en su análisis: "Al Madrid no se le exige solo competir. Se le exige ganar, pelear, demostrar carácter. Y ayer no vimos nada de eso. Ni alma, ni garra, ni orgullo. ¿Dónde quedó el ADN de las remontadas, de las noches épicas?".

Pedrerol también apuntó directamente al banquillo. Aunque sin nombrarlo explícitamente, dejó entrever que la gestión táctica y emocional del equipo no estuvo a la altura: “Hay momentos en los que hay que levantar la voz en el vestuario. Hay que tocar el orgullo del jugador. Y eso, o no se hizo, o no funcionó. No puedes irte de una semifinal de Champions sin apenas tirar a puerta”.

El Arsenal, que mostró intensidad, orden y una notable eficacia, superó a un Madrid que se vio apagado desde el primer minuto. Pedrerol no dudó en reconocer el mérito del equipo inglés: “El Arsenal hizo su trabajo. Con juventud, con ambición, con hambre. Le ganaron al Madrid en todo. En intensidad, en ritmo, en concentración. Y eso es inaceptable a estas alturas de temporada”.

La mesa del programa vibró con opiniones divididas, aunque el mensaje de fondo fue claro: esta eliminación duele, y mucho. Para Pedrerol, representa un punto de inflexión: “Esto no es un tropiezo más. Es una derrota que debe abrir un debate interno profundo en el club. Porque si este proyecto quiere seguir siendo competitivo en Europa, hay que tomar decisiones. Y pronto”.

El presentador cerró su editorial con una frase lapidaria que resonó en redes sociales: “Este no es el Real Madrid de las 14 Copas de Europa. Este es un equipo confundido, sin brújula, y sin el fuego sagrado que siempre lo ha distinguido".