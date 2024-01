Así fue el penalti de Araujo a Vinicius en la Supercopa que enfurece a los barcelonistas

El Real Madrid se puso muy rápido con ventaja en el Clásico de la final de la Supercopa. Con sus pases al espacio, destrozó el plan de los azulgrana. Primero, Vinicius se coló para resolver el 1-0 a los siete minutos, en un mano a mano con Iñaki Peña. Después fue Rodrygo el que se escapó y regaló el segundo tanto a su compatriota.

Más Noticias Fútbol El homenaje de Vinicius a Cristiano Ronaldo tras marcar al Barcelona en la final de la Supercopa

Durante muchos minutos pareció que el equipo de Ancelotti podía hacer algún gol más. El Barcelona fue tomando el control, aunque lejos de la portería de Lunin, y redujo distancias con el tanto de Lewandowski, al enganchar una volea desde la frontal del área. El partido recobraba vida, y entonces sucedió esto:

Centró Tchouameni y el forcejeo entre Araujo y Vinicius fue señalado como penalti por Martínez Munuera, el colegiado. El uruguayo pone el brazo en el hombro de su rival, que está por delante y se va al suelo. Además, también puede haber un tropezón abajo. El central del Barcelona protestó mucho la acción, pidió que la revisaran. Hubo una expulsión en el banquillo azulgrana, pero la decisión no se movió. Desde la sala del VAR dijeron que adelante y la acción no se revisó. La pena máxima la lanzó el propio Vinicius, para firmar un triplete en el primer tiempo. Como la acción no se revisó, no habrá audios de cómo fue la conversación del colegiado con sus colegas del VAR para comentar la acción.