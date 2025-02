Athenea del Castillo habla claro: "Estoy agradecida pero yo no le he enviado nada a Vilda"

El juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, absolvía el pasado 20 de febrero a Jorge Vilda acusado de coaccionar a Jenni Hermoso y a su entorno tras el inadecuado beso de Rubiales.

Pero el seleccionador no solo fue noticia por su declaración ante el juez sino por la bomba que lanzó a las puertas del tribunal que amenazaba con dinamitar un vestuario ya de por sí bastante dividido. En la sesión en la que declaraba Montse Tomé, el actual entrenador de la selección femenina de Marruecos fue el único de los acusados que se paró a hablar con la prensa en las inmediaciones de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Y lo hizo dejando una contundente declaración que puede aumentar la brecha en la selección femenina: "Agradezco los mensajes de apoyo que me han enviado algunas jugadoras". Estas fueron las únicas palabras de Vilda, que reiteró un día después aunque no quiso dar nombres.

Cabe recordar que su relación con la mayoría de las futbolistas nunca fue demasiado buena y que su figura es clave en el divorcio entre la selección y la RFEF.

En el documental “#SeAcabó: Diario de las campeonas”, Laia Codina confiesa la situación real que se vivió en referencia a las "15 rebeldes"."Era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras", revela. Y es que las amotinadas fueron casi tan protagonistas como las que acabaron reinando en el fútbol mundial femenino.

Tras conocerse las palabras de Vilda, el nombre de Athenea del Castillo volvió a circular en redes como una de las que podría haber apoyado al técnico.

El desmarque de las 39

Cabe recordar que en septiembre de 2023 tras el tsunami provocado por el beso, treinta y nueve jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, reclamaron en una carta una profunda reestructuración en la Real Federación Española de Fútbol para volver a jugar con la selección española. No firmaron el comunicado dos campeonas del mundo como las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza. Tampoco Sheila García, que no estuvo en el Mundial, pero sí en la prelista anterior.

La madridista explicó entonces que que no lo hacía porque su amor a España es mayor que sus diferencias con los dirigentes. La delantera explicó de manera contundente la ausencia de su firma en ese comunicado a través de sus redes sociales.

"En primer lugar, somos futbolistas. Teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas semanas, nunca está de más recordarlo. Nos debemos a nuestra profesión y tenemos que cumplir con nuestro deber. En segundo lugar, los cambios que exigimos tienen nombres y apellidos y considero que la mejor forma de provocarlos o, al menos, iniciarlos es desde dentro. Por supuesto que considero que son necesarios, pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darles un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando. Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para eso", afirmó.

De mí, Vilda no ha recibido nada

Este desmarque de los pesos pesados de la selección es lo que provocó las sospechas entorno a la jugadora tras las palabras de Vilda pero en Marca, Athenea ha querido dejar zanjada la polémica.

En una entrevista en el citado medio asegura que no se ha hablado mucho del juicio de Rubiales en el vestuario ni ha seguido lo que se dice en redes. Pero sobre todo, ha aprovechado para desmarcarse con rotundidad de los supuestos mensajes de apoyo al ex seleccionador. "No es mi caso ni conozco a nadie que lo haya hecho. Yo a Jorge tengo que agradecerle la oportunidad que me dio de debutar con la selección hace cuatro años y medio, pero de mi parte no ha recibido nada" sentencia.

La segunda ronda de la fase de grupos de la UEFA Women's Nations League enfrenta mañana miércoles a las selecciones de Inglaterra y España. Las de Montse Tomé visitarán el estadio de Wembley con tres puntos en su haber, merced a una histórica remontada ante Bélgica en la primera jornada (3-2). El último gran duelo entre ambas selecciones fue en la final de la Copa del Mundo.