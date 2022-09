Quince jugadoras de la selección española femenina de fútbol han renunciado a jugar con el combinado nacional “mientras que no se revierta” la situación que se generó en la última concentración con el seleccionador Jorge Vilda, según confirmó este jueves la RFEF, que ha replicado de forma contundente y se muestra inflexible en su postura de no “admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo”.

“La RFEF comunica que, a lo largo del día de hoy, ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta ‘de forma importante’ en su ‘estado emocional’ y en su ‘salud’ y que, ‘mientras no se revierta’, renuncian a la selección nacional de España”, indicó el organismo en un comunicado.

Este es un nuevo paso en la polémica que surgió en la concentración de principios de este mes, con la posible petición por parte de un sector de las internacionales de la dimisión de Jorge Vilda, algo que fue desmentido por las capitanas Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Patricia Guijarro, aunque sí reconocieron que había “ciertos aspectos internos” que se debían “cambiar”.

"Pienso que se han traspasado los códigos del fútbol. La primera ley del fútbol es que lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario, y se soluciona en el vestuario", apuntó por su parte el seleccionador. "Estamos atentos a las que realmente quieren estar aquí, pero ninguna ha dicho que no quiere estar aquí y mi sensación es que todas quieren estar", añadió entonces.

La RFEF, que siempre ha mostrado su apoyo al técnico madrileño, insistió en que "no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias".

“La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas”, subrayó el organismo que preside Luis Rubiales.

La federación recordó además que, "de acuerdo con la legislación española vigente", el no acudir a una citación de la selección "es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación".

"La RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará. Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles", puntualizó.

NO ESTARÍA ALEXIA PUTELLAS ENTRE LAS SOLICITANTES

El organismo recalcó que lo sucedido “ha pasado a ser de una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad” y que “la selección es innegociable”. “Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y mundial”, lamentó.

"El presente y el futuro de España está en el potencial de las categorías inferiores y de jugadoras que este mismo verano se han proclamado campeonas del mundo Sub-20 y de Europa Sub-19, además de obtener el subcampeonato de Europa Sub-17. La selección necesita jugadoras comprometidas con el proyecto, con la defensa de nuestros colores y orgullosas de vestir la camiseta de España", prosiguió la RFEF.

Por último, la federación fue clara con aquellas que han enviado este correo electrónico, entre las que no estaría, según indicaron fuentes federativas a Europa Press, Alexia Putellas. “Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón”, sentenció.

La selección española femenina debe volver a concentrarse a principios del próximo mes de octubre para la disputa de dos amistosos ante Suecia, en el Nuevo El Arcángel de Córdoba el día 7, y ante los Estados Unidos, el 11 en El Sadar de Pamplona.

Estas son las jugadoras que renuncian a la Selección

Según informó anoche El Larguero de la Cadena Ser, las 15 jugadoras en cuestión serían Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Andrea Pereira. No se encontrarían entre ellas ni Alexia Putellas, ni Jenni Hermoso, ni Irene Paredes, ni ninguna jugadora del Real Madrid, entre otras.