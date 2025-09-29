Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt hoy: horario y dónde ver online TV, Champions League 2025

Todavía disfrutando la abultada victoria del derbi el pasado fin de semana, el Atlético de Madrid recibe este martes al Eintracht de Frankfurt en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League. Los colchoneros acogen por primera vez esta temporada la máxima competición europea en una semana en la que esperan terminar por revertir su mal inicio de curso.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone quiere terminar por despejar las dudas. Los goles de Le Normand, Sorloth, Julián Álvarez y Griezmann terminaron en una goleada histórica al Real Madrid (5-2) que pasará a la historia de los derbis. Los rojiblancos buscarán un ambiente similar este martes, donde se enfrentan en el Metropolitano al Eintracht Frankfurt y donde esperan puntuar por primera vez en esta Champions tras haber caído 3-2 en la primera jornada ante el Liverpool en Anfield.

En el banquillo no estará Simeone, que fue expulsado contra los reds. Tampoco podrán estar Johnny Cardoso, Thiago Almada y José María Giménez, que siguen recuperándose de sus ausencias por lesión.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt tuvo un comienzo inmejorable en Europa: un estreno goleando 5-1 al Galatasaray que lo coloca líder al inicio de esta segunda jornada de Champions. Los alemanes viven también un buen momento de forma en Bundesliga ocupando la cuarta posición en la tabla. Sorprende la temporada por el momento del turco Can Uzun, de solo 19 años y que suma 6 goles y 4 asistencias en lo que va de campaña entre todas las competiciones oficiales.

El Atlético de Madrid tiene a su favor la estadística frente a los alemanes: son 15 partidos sin perder en casa ante un rival germano sin haber sido derrotado en los últimos 29 años. No obstante, al Eintracht Frankfurt le trae especial recuerdo el suelo español: la última vez que lo pisaron fue para enfrentarse al FC Barcelona en 2022 cuando logró un histórico pase a semifinales de Europa League.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt?

El encuentro de la segunda jornada de Champions League entre Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano este martes 30 de septiembre a partir de las 21 horas (horario peninsular español). Arbitrará el encuentro el esloveno Slavko Vincic.

¿Dónde ver online y TV en directo el Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt?

El duelo entre el Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar Plus+, en sus canales M+ Liga de Campeones (M60, O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180, O276).

Además, podrás seguir online el encuentro con la mejor previa y todo lo que suceda sobre en París en el minuto a minuto de LA RAZÓN.