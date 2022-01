De aparcar coches a coleccionarlos: la historia de Luis Suárez que tal vez no conoces

Todos los aficionados al fútbol han oído hablar de la historia de amor que llevó que llevó Luis Suárez a convertirse en un futbolista de élite´. Con tan solo 15 años conoció al amor de su vida en Uruguay, Sofía Balbi, una «niña bien» dos años menor que él. El futbolista le prometió que sería futbolista profesional, jugaría en Europa y la buscaría para casarse con ella y formar una familia.

Noticias relacionadas Atlético. Luis Suárez se harta de Simeone y este es su plan de salida

Pero hay anécdotas de su infancia que muchos no conocen y que podrían resumir su vida en esta frase: “De aparcar coches a coleccionarlos”. En más de una entrevista Suárez ha relatado que nació en una familia pobre, con pocos recursos económicos. Nunca le faltó un plato para comer. Pero para conseguirlo tuvo que hacer un poco de todo. No era buen estudiante y que tenía un mal comportamiento en el colegio.

“Nunca me faltó un plato de comida, es cierto, pero no me avergüenzo de decir que con 11, 12 0 13 años me iba a cuidar autos con mi abuelo para tratar de llevar algo de plata a mi casa. Mi madre no me dejaba, pero le mentía diciendo que iba a casa de un amigo o algo así”, comentó en 2015 una entrevista en Canal 10.

Cuando se dedicaba aparcar coches con su abuelo, Atasildo Suárez, el delantero soñaba con tener algún día un vehículo propio y vaya si lo logró. Hoy también cuida y aparca vehículos pero los de su impresionante colección. Estos son solo algunos de lo que esconde su espectacular garaje:

BMW X5 Black Fire Edition

La evolución del primer X5 que Luis Suárez tuvo mientras jugó en el Liverpool. Cuenta con un poderoso motor V8 de 4.4 litros con doble turbocompresor que genera 407 CV y 600 Nm de torque. Con sus 2,3 toneladas acelera de 0 a 100 km / h en 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km / h.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade FOTO: Archivo La Razon

Uno de los vehículos más grandes que el uruguayo tiene en su garaje. Mide más de 5,1 metros de largo, pesa 2,6 toneladas y es uno de los modelos referencia de la amplitud, la comodidad y el lujo en Estados Unidos. También lo tuvo mientras militó en las filas de los ‘Reds’ y se lo compró a Pepe Reina, portero español con el que coincidió en Liverpool. Messi también tenía uno.

BMW X5 Black Fire Edition

Además del distintivo color negro de su carrocería también incorpora detalles en fibra de carbono como los retrovisores, llantas de 21 pulgadas y diseño especial mientras que en el interior se encontraban detalles en rojo y asientos de cuero .

Lamborghini Murciélago SV

Lamborgini murciélago FOTO: Instagram La Razon

El delantero también se ha dado algún capricho en forma de superdeportivo admirado por todos. Por ello en su garaje cuenta con este Lamborghini Murciélago SV (SV, de Super Veloce) con un motor V12 de 6,5 litros y 670 CV de potencia.

Audi SQ7 TFSI

Este SUV ofrece un alto confort, las últimas opciones de infotainment y todas las tecnologías de asistencia de Audi. Pero va mucho más allá ofreciendo unas sensaciones a la altura de un súper deportivo gracias a su potente motor TFSI V8 con doble turbocompresor de 373 kW (507 CV) de potencia.

Hyundai Tucson N-Line

El coche de Luis Suárez en el Atlético de Madrid FOTO: Instagram La Razon

La última incorporación al garaje de Luis Suárez, es el coche que le ha facilitado el Atlético de Madrid, gracias al acuerdo comercial que mantiene con Hyundai. Es la versión más deportiva del SUV de la firma surcoreana que lleva un año en varios de los mercados de Europa. Este modelo fue presentado en marzo del año pasado y se convirtió en el primer sport utility de la compañía en ofrecer esta línea de alto rendimiento con modificaciones en las suspensiones.