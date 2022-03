El desprecio de De Gea a la afición del Atlético que ha provocado un incendio de los gordos: “Habría que verlos...”

David de Gea, portero del Manchester United y ex del Atlético de Madrid, afirmó ayer sentirse “muy decepcionado” tras ser eliminados por el conjunto del Cholo Simeone y que no han sido “lo suficientemente buenos”. “Estamos muy decepcionados con el resultado. Es difícil poner palabras a cómo nos sentimos en este momento. No hemos hecho lo suficiente en los dos partidos para pasar. Es un día muy decepcionante para nosotros”, dijo De Gea.

Hasta aquí, todo dentro de lo normal tras una derrota si no se hubiera metido en un lío de los gordos al referirse a los aficionados. David De Gea fue preguntado por la afición del Atleti y su comunión con el equipo y el portero puso en duda su compromiso con unas palabras que no han gustado nada en el Atlético de Madrid.

😵 DE GEA SOBRE LA AFICIÓN



🗣️ El ex guardameta del Atleti dijo esto en rueda de prensa: "Habría que ver si el Atleti estuviese en nuestra posición, si los fans hubiesen estado como los nuestros".https://t.co/vJOWknkLoK pic.twitter.com/sM6nTkgqlM — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 16, 2022

“¿Afición del Atleti? Nosotros estábamos Perdiendo y los nuestros han Estado ahí hasta el FINAL. No sé si ellos hubieran animado igual en nuestra situación” afirmó el cancerbero y sus palabras no tardaron en correr como la pólvora en Twitter donde los hinchas rojiblancos ha volcado su ira ante lo que considera un desprecio absoluto del que fue uno de los suyos.

Y es que el canterano rojiblanco, sorprendió a propios y extraños tras poner en la picota a los aficionados colchoneros. “Hay quien es bien recordado en todo sitio por donde pasó. Hay quien es elegante en la derrota y en la victoria. Hay quien hace una gran carrera en su club y su selección. No, @D_DeGea no es ninguno de esos casos. Cada uno recoge lo que siembra. Que tenga suerte, la necesitará”, “Patético, Rata, Traidor, Ridículo...si tu lo viviste en el Camp Nou la final perdida con el Sevilla!! No se puede caer tan bajo @D_DeGea!!” o “ Acaso De Gea no estuvo en la final de Copa Del Rey del Atleti contra el Sevilla donde la afición estuvo una hora animando después de perder? Rata” son algunos de los comentarios que pueden leerse en Twitter.

Eres un maldito bastardo, @D_DeGea. No te pedía que dijeses algo bonito de nosotros, simplemente con que no dijeses ninguna tontería me serviría. De hoy en adelante voy a rezar para que te rompas las rodillas cada vez que saltes sobre el césped. https://t.co/BOUlFdOh1M — Juanlu (@juanlu_vg) March 16, 2022

Ponerle las imágenes de la final de copa en el Camp Nou contra el Sevilla cuando habiendo perdido se quedó toda la afición del Atleti animando en el campo. Él era el portero. Mala memoria — paco soria (@dirceu72) March 16, 2022

De Gea sobre la afición del Atlético: "Los nuestros han apoyado hasta el final. No sé si ellos hubieran animado igual en nuestra situación"



Es difícil decir una tontería más grande y encima siendo canterano. Quiso volver. No pudo. Quiso ir al Madrid después. No pudo. — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) March 15, 2022

Esta no es la primera vez que el portero del Manchester indigna a la afición atlética con sus comentarios o mensajes en redes sociales. El año pasado, De Gea ya enfadó a los colchoneros con un “tweet” recordando un partido de la 01/02 en la que el Elche goleó a los rojiblancos, su ex equipo. El Elche recordaba el 30 de marzo de 2021 una efeméride importante en su historia: se cumplieron 19 años de una goleada por 5-1 al Atlético de Madrid que quedó grabada como uno de los partidos que más disfrutaron para muchos ilicitanos. El club colgó el vídeo del partido en el Martínez Valero y el meta lo retuiteó añadiendo un “Que bonito verlo desde la grada” que no sentó nada bien a los aficionados del Atlético, club en el que se formó como jugador, debutó como profesional y del que salió en 2011 rumbo al Manchester United a cambio de 25 millones de euros.

Que bonito verlo desde la grada 😍 https://t.co/LCKLd9iDWN — David de Gea (@D_DeGea) March 30, 2021

Ahora, sus palabras han vuelto a caer como un jarro de agua fría sobre la apasionada afición atlética.