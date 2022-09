Oblak vuelve a su sitio

«Oblak va a estar mañana» . Esas cinco palabras de Simeone bastan para que el Atlético recupere la tranquilidad. El guardameta esloveno se perdió los dos últimos partidos de su equipo después de sufrir un golpe en el partido de Liga contra la Real Sociedad.

El Atlético jugó sin su portero titular contra el Celta, lo que permitió descubrir a Grbic, y contra el Leverkusen, donde lo echó de menos todo lo que se puede echar de menos. Aunque la derrota no fuera culpa de su suplente.

El Atlético acumula muchos meses de ausencias importantes, especialmente en la zona de atrás, y Simeone se lamenta por lo que pierde de eficacia defensiva. «La temporada pasada nos costó muchísimo. Sobre todo el tiempo que estuvimos sin Savic y sin Giménez, que fue mucho y esperemos que esta temporada no pase», asegura el Cholo. «Son futbolistas importantes para nosotros y nos darán otras alternativas para tener más herramientas para los partidos, añadía.

Pero ningún jugador es tan importante en el aspecto defensivo como Oblak. El portero esloveno apenas ha dejado oportunidades a sus suplentes. Grbic se marchó la temporada pasada cedido al Lille sin haberse estrenado en la Liga y con sólo un encuentro disputado en Copa contra el modesto Cardassar. Y Lecomte, el portero que llegó el curso pasado cedido por el Mónaco para el banquillo no salió de allí en toda la temporada. Se ha marchado al Espanyol sin estrenarse.

En ausencia de Oblak el Atlético ha encajado tres goles, ha perdido un partido y ha ganado otro. Son los mismos goles que recibió Oblak en los cuatro primeros partidos de la temporada, tres victorias y una derrota.

En el que falta, contra la Real Sociedad, jugaron los dos, aunque el gol del empate lo recibió Oblak. Pero el esloveno es el hombre que más confianza transmite a Simeone. Todo cambia, pero Oblak siempre está ahí para sostener al Atlético.

La media hora de Griezmann

A Griezmann no se les espera en el césped antes del minuto 60 del partido. «Entendemos que Morata y Joao lo están haciendo muy bien y que Griezmann lo está haciendo muy bien en los 30 minutos que entra porque nos da un cambio de paso al equipo, nos da jerarquía, nos da juego y nos da una mejor sociedad en ataque», reconoce el Cholo. Pero no parece que la tendencia vaya a cambiar. «En este momento estamos decidiendo de esta manera», dice. El Atlético no quiere pagar 40 millones por su traspaso.