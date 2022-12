Los errores de Simeone y el futuro de Joao Félix

El Atlético empieza ante el Elche una temporada nueva. Un nuevo ciclo con menos preocupaciones y más urgencias. Menos preocupaciones porque ya no tiene que ocuparse de Europa después de haber quedado último de su grupo. Y más urgencias, precisamente por eso, porque ya solo le queda la Copa como opción para ganar un título y la obligación de ocupar uno de los cuatro primeros puestos en la clasificación para volver la próxima temporada a la Liga de Campeones.

El Atlético es ahora quinto, igualado con el Athletic Club, que marca la frontera de los equipos que se clasifican para la máxima competición continental. Y tampoco tiene la preocupación de la Supercopa y el traslado a Arabia Saudí porque no se clasificó para ella la temporada pasada.

Los rojiblancos pueden centrarse ahora en sus dos únicos objetivos, pero las distracciones no paran. Las palabras de Miguel Ángel Gil en Qatar anunciando que la única solución para Joao Félix era la salida por su mala relación con Simeone hace que la atención se centre sobre el portugués, con el que el Cholo ha ensayado esta semana en el equipo titular.

El técnico argentino se esforzó en explicar cómo es su relación con Joao en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Elche. «Es una relación buena de trabajo. Desde que estoy acá en el club nunca he dejado que haya más allá de algunas diferencias que siempre puede haber, no podemos estar de acuerdo en todo. Pero siempre he buscado lo mejor para el club, dar el máximo de todos hasta el último día que esté yo o hasta el último día que estén los jugadores que me tocó dirigir», dice Simeone.

«A mí lo que me importa es el equipo», añade Simeone. «Es un jugador importante para el equipo. Si logra transmitirnos todo lo que vimos en los primeros partidos del Mundial será importantísimo. Tiene condiciones, tiene talento y el equipo necesita de sus cualidades», dice sobre el futbolista portugués.

La confianza súbita que parece haber adquirido en Joao Félix es extraña después de que incluso dentro del club lo sitúen en la puerta de salida. Pero el Cholo lo ve de una manera diferente. «No hay ninguna confirmación a eso. Vivo en el día a día y trato de resolver las situaciones y las circunstancias que me toca resolver. Nos toca jugar contra el Elche y lo haré con la gente que creo que puede ganar ese partido», admite el preparador argentino.

Y entre esos jugadores que pueden acercar al Atlético a la victoria está, sin duda, Joao, aunque solo ha sido titular en dos de los últimos catorce partidos del Atlético y uno de ellos fue el de Copa frente al Almazán justo antes de marcharse al Mundial. Tampoco estuvo convocado para el compromiso de la semana pasada contra el Arenteiro, cuando su futuro se adivinaba más fuera que dentro del Atlético. Pero todo puede cambiar.

Joao Félix es ahora importante para Simeone. Y lo será a no ser que se encuentre una salida satisfactoria para todos. El Cholo no quiere fisuras en la estructura del Atlético que ha conseguido los últimos éxitos. Pero hasta ahora hay algo que no ha funcionado y Simeone no se va muy lejos para buscar qué es eso que ha fallado. «Viendo que han llegado cinco futbolistas a la final del Mundial, de los que tres han jugado muchísimo, tenemos un gran plantel. Posiblemente el que no esté dando lo que hay que dar es el entrenador, porque futbolistas buenos hay. Joao fue una sensación en el Mundial, Carrasco y Axel [Witsel] han sido titulares en varios partidos con Bélgica. Tenemos jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar el nivel en la Liga porque venimos de una temporada de regular a mala», admite. «Eso no creo que pase por nombres porque son más o menos los mismos de la temporada pasada. El entrenador es el que está fallando más que otra cosa», dice.