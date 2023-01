¿Dónde está el gol del Atlético de Madrid?

La falta de puntería está condenando al Atlético a vivir al borde de los puestos de la Liga de Campeones. «La contundencia se tiene o no se tiene», comentaba Simeone más resignado que enfadado después de la derrota del Atlético contra el Barcelona en el Metropolitano. Una carencia que volvió a mostrar en Almería y que le impidió pasar el empate ante el equipo andaluz. Dos partidos en los que el Atlético creó ocasiones suficientes para ganar el partido, pero que han terminado con sólo un punto de los seis posibles en las cuentas del equipo rojiblanco.

El Atlético está peleado con el gol y la solución no parece sencilla. Simeone no ha contado desde el comienzo con Morata, el máximo goleador de su equipo, en ninguno de los dos últimos partidos. Pero su aparición en las segundas partes tampoco fue capaz de cambiar las cosas. Especialmente en Almería, donde disfrutó de dos claras ocasiones que no fue capaz de mandar a gol: un cabezazo que le salió desviado cuando nadie le molestaba para rematar y un disparo en un contraataque que le sacó Fernando, el portero rival.

«Los goles llegarán», insiste Simeone, pero el Atlético sólo ha marcado tres o más goles en tres partidos de los 26 que ha disputado entre todas las competiciones. Y únicamente ha ganado cinco partidos por más de un gol.

«Venimos de hacer un buen partido, en el que generamos lo que hay que generar, que son situaciones de gol para ganar los partidos. Seguramente, con la tranquilidad y la confianza que tenemos puesta en nuestros jugadores, los goles llegarán», explica el Cholo.

«Los chicos están con entusiasmo, tienen una gran ilusión en revertir esta situación que estamos contando de que veníamos de una temporada regular a mala. Para mí, con un crecimiento bueno después del Mundial y espero que sigamos en ese camino», añadió.

«Desde que volvimos del Mundial, el equipo está jugando mejor, está teniendo buenos partidos y en un crecimiento continuo. No ha tenido el éxito de ganar o empatar con el Barcelona ni la posibilidad de ser contundentes con el Almería. Soy de buscar las cosas positivas. Veo al equipo mejor. Ojalá podamos encontrar la contundencia necesaria para lo que se necesita en el fútbol, que es ganar y hacer goles», dice Simeone.

Desde la marcha de Griezmann al Barcelona el Atlético no tiene en la plantilla un goleador estable. Tampoco lo es el francés ahora que juega más alejado del área. Aun así, es el máximo goleador del equipo contando todas las competiciones. Ha marcado seis goles, los mismos que Morata, y uno más que Correa y que Joao Félix.

Al equipo de Simeone, además, le cuesta encontrar jugadores que se animen a llegar a gol. Sólo nueve jugadores han marcado alguno y todos han repetido. Incluso un central como Hermoso o el últimoen llegar, el canterano Pablo Barrios, que ha contribuido con dos tantos en la Copa.

El Atlético necesita mejorar la puntería para aspirar a terminar la temporada con un título. La Copa, en la que hoy se enfrenta al Levante, es el único camino que le queda. Pero no es lo único que necesita solucionar el equipo de Simeone, que en los tres últimos partidos de Liga se ha quedado con un jugador menos. «Lo estamos trabajando y hablando», advierte el Cholo.

Para el gol necesita algo más que trabajo y diálogo. Pero a la espera de un especialista, Simeone espera que los goles lleguen por fin.