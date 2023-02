El gol más insólito del Atlético-Getafe lo marca Correa...desde el banquillo

El resultado del Atlético de Madrid-Getafe ha cambiado por fin en la segunda mitad y el conjunto local se ha puesto por delante tras una primera parte sin muchas cosas que decir. El tanto de Correa ha abierto la puerta de la alegría al Atlético, que se marchó algo frustado al descanso. Lo que pasa es que no ha durado hasta el final.

Con una amplia mayoría de ocasiones para el conjunto de Diego Simeone (dos disparos de Griezmann, uno de Koke, otro de Lemar y un posible penalti no pitado a Morata por un derribo de Djené), el marcador no se movió en un choque tedioso en el que el Getafe sólo inquietó al final con un intento de Enes Ünal. El equipo de Quique Sánchez Flores, en una crisis profunda y con el entrenador cuestionando a algunos jugadores, probablemente se fue al descanso feliz de, en ese momento, sumar un punto. Eso suponía un respiro a un proyecto. Su alegría ha durado lo que ha tardado de marcar el Atlético. Sin embargo, el empate de Enes Unal devuelve un poco de luz al Getafe y a su entrenador, que puede ver algo a lo que agarrarse.

Ha sido en la segunda parte cuando Correa ha marcado. Pero el árbitro lo ha anulado por fuera de juego. Mientras el VAR echaba un vistazo a la jugada, el jugador ha sido sustituido, así que después, cuando el VAR ha dicho que el tanto era válido, estaba en el banquillo.

¿Pero qué locura es esta? ¡Un gol "desde el banquillo"! @AngelCorrea32 se ha convertido en el primer jugador que marca cuando ya había sido sustituido

Ha sido una imagen extraña, pero que antes o después se tenía que dar ahora que el VAR es una de las herramientas habituales de los partidos. El juego se para, suceden cosas mientras los árbitros que ven las repeticiones deciden. Se han anulado penaltis a favor de un equipo que se han convertido en penaltis en contra porque el VAR tardó en tomar una decisión, pero puede que este Atlético de Madrid-Getafe sea la primera vez que un futbolista ha tenido que salir del banquillo porque sus compañeros han ido a celebrar el tanto con él.

El problema del Atlético es que la felicidad no le dura mucho, que no es un equipo fiable y aunque busca en los árbitros y en las quejas la solución a sus problemas, lo que está claro es que tiene que arreglar la situación por sí mismo. No pudo mantener el marcador a favor y acabó cediendo un empate que no le dice nada.

No va a ser nada fácil el final de temporada del conjunto de Simeone, con dudas cada vez más profundas acerca del liderazgo del entrenador argentino.