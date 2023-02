La terrible acción por la que Casemiro ha visto la primera roja de su carrera en la Premier

Casemiro lo da todo en el campo. Lo daba en el Real Madrid y lo hace ahora en un Manchester United que ha ganado 2-1 al Crytal Palace. Los red están protagonizando una de las grandes remontadas de la temporada tras su mal comienzo y sus problemas con Cristiano Ronaldo, ya completamente olvidado, y el mediocentro brasileño, con su experiencia, seguridad y fútbol es una de las claves, pero hoy, el árbitro de la Premier no le ha perdonado una acción en una jugada donde ha habido una tangana y Casemiro ha terminado siendo el último expulsado.

Tras una patada en la banda, probablemente fuera del campo, casi todos los jugadores han ido hacia ese lado del césped y han empezado los empujones, los agarrones y en general un barullo y un desorden del que era complicado sacar algo en claro.

La grave acción de Casemiro

Pero el VAR no ha tenido compasión, ha puesto la pelea en cámara lenta y ahí se ha visto con claridad cómo Casemiro cogía del cuello a Hughes, le agarraba con las dos manos y el rival sufría por la presión que efectuaba Casemiro apretando. Una imagen que no le deja en buen lugar y que hizo inevitable su primera expulsión por roja directa en su carrera.

¡La que se ha liado en Old Trafford! 😱



Una tremenda tangana termina con Casemiro en la calle por agarrar del cuello a Hughes. ¡Qué imágenes!#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5NpWpHy3ko — DAZN España (@DAZN_ES) February 4, 2023

Los más antimadridistas solían quejarse que Casemiro tenía bula arbitral en el equipo blanco y que no le sancionaban como debían las faltas. Son, casualmente, los que ahora defienden que el juego de Gavi es vigoroso. Lo cierto es que en el Real Madrid, Casemiro sabía medirse y sabía perfectamente cuándo y cómo hacer las faltas para evita el juego del rival, pero no provocar su expulsión. Conocía perfectamente dónde se encontraba el límite de lo que podía hacer o no y por eso jugaba con más contundencia que dureza.

Pese a ser un mediocentro principalmente defensivo medía muy bien en las acciones más duras, pero tampoco se dejaba comer el terreno. En la Premier su expulsión (que le puede llevar a una sanción de tres partidos) no ha sido por una falta, sino por defender a un compañero de manera demasiado expeditiva sin que el balón estuviese en juego.