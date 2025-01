Balde, sobre los insultos racistas: "Soy negro y..."

Alex Balde está en un gran momento de forma. El lateral izquierdo del Barça está destacando especialmente en los últimos partidos. Pero, desgraciadamente, también se ha colocado en el foco mediático por algo mucho menos agradable.

El jugador dejó bien claro este martes que recibió "varios insultos" de parte de la afición del Getafe en el Coliseum pero quiso matizar que no se debe "generalizar" ni "manchar la imagen del fútbol" por estos casos aislados, que sí deben ser señalizados y perseguidos para evitar que se repitan y que puedan afectar a otros futbolistas.

"Sí que es verdad que fue una situación complicada, recibí varios insultos el día del Getafe. Pero por que tres o cuatro personas te insulten tampoco hay que generalizar a todo el fútbol en sí, no hay que manchar la imagen de toda la gente por unas cuantas personas", manifestó en rueda de prensa.

Además, Balde se mostró orgulloso de ser negro y dejó claro que, si bien deben ser denunciado, estos insultos no le afectan. "Cuando recibes esos insultos, tienes que señalar a los que son, como hice yo está bien, y que LaLiga actúe. A mi estos insultos no me afectan, toca señalar pero que me llamen negro no me importa; soy negro y estoy orgulloso de serlo", se sinceró.

El lateral ya denunció tras el partido haber recibido "bastantes insultos racistas" por parte de la grada del Coliseum de Getafe durante el encuentro del pasado sábado en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, donde el equipo blaugrana no pasó del empate (1-1).

"Me sorprende que pase el día del Getafe, que me llaman negro cuando su capitán es negro. Pero a denunciar y a seguir", zanjó el internacional español.