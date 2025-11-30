Un ex del Barça revela hasta donde llegaba el poder de Messi: "Si él decía que no, no se firmaba el contrato"

Kevin - Prince Boateng ha revelado un dato sorprendente que marcó su fichaje por el FC Barcelona. Los Blaugrana ficharon al delantero del Sassuolo en enero de 2019, inicialmente en calidad de préstamo con una opción de compra por €8 millones.

Cuando Kevin-Prince Boateng llegó a España, ya estaba en el punto de mira. Resurgieron viejas citas que sugerían que había crecido admirando al Real Madrid, e incluso había dicho años antes que podría haber jugado para el Real Madrid si se hubiera esforzado más. Sin embargo, rápidamente las descartó durante su primera rueda de prensa.

"Soy jugador del Barcelona y Lionel Messi es el mejor jugador de este mundo y de todos los mundos", declaró a la prensa el exinternacional ghanés nacido en Alemania. "¿Por qué se ríen? Es la verdad, lo ha demostrado con todo lo que ha ganado en los últimos 10 años. Es un gran honor [estar en el Barcelona] porque Messi es el mejor jugador del mundo y Luis Suárez el mejor delantero del mundo. Juegan de maravilla y poder jugar a su lado es un gran regalo", afirmó en la rueda de prensa. Aunque, ha confesado que tuvo que mentir para poder jugar allí.

Sin embrago hay un detalle de su fichaje que nadie conocía hasta ahora y que demuestra como de grande era el poder de Messi en el FC Barcelona. Hablando en el podcast de YouTube Unscripted, Boateng ha revelado que la transferencia solo se llevó a cabo después de que el argentino diera su aprobación.

El futbolista revela así el poder de veto del argentino dentro del club. El excentrocampista del Tottenham reveló la verdad durante una aparición en el podcast Unscripted con Josh Mansour. Boateng dijo que estaba cerca de firmar cuando descubrió que Lionel Messi tenía una gran influencia en su incorporación.

Según el ex internacional ghanés, la opinión de Messi era tan importante que el acuerdo no podía seguir adelante sin ella.

Explicó que los directores deportivos del Barcelona en ese momento, incluido Eric Abidal, respaldaron plenamente el traspaso. El entrenador también había dado su aprobación y el presidente del club estaba dispuesto a firmar el traspaso.

Boateng creía que todo estaba hecho y esperaba que el acuerdo se completara en 24 horas. Pero entonces, asegura, "llegó el momento impactante que detuvo la firma de inmediato. Justo cuando se disponía a firmar, los jefes del club le dijeron que primero tenían que hablar con Messi".

Boateng admite que no podía creer lo que estaba escuchando cuando los funcionarios detuvieron el proceso.

Se quedó atónito al saber que el club no se movería sin que Messi diera luz verde. Boateng recuerda: “Dijeron: "No, primero tenemos que hablar con Leo”.

Confesó que pasó la noche esperando que a Messi le gustara lo suficiente como para dejar que el traspaso siguiera adelante. Y añadió: “Yo estaba como, mañana puedo firmar mi camiseta con el Barcelona, ​​pero si Leo dice que no, no firmo el contrato”.

Al final todo salió bien y acabó ganando La Liga vestido de blaugrana pero su revelación es una muestra del tipo de poder que tenía Messi en el Barcelona.