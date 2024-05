FC Barcelona - Real Sociedad: horario y dónde ver en directo por televisión

El Barcelona persigue en las tres últimas jornadas un subcampeonato que le asegure al menos disputar la Supercopa de la siguiente temporada y ahora todo depende de los azulgrana. Pese a haber perdido por goleada en la jornada anterior, el mismo Girona que fue el verdugo en ese doloroso 4-2, tropezó en Vitoria (2-2) y ahora los de Xavi dependen de sí mismos para lograr la segunda plaza.

La Real Sociedad también necesita la victoria para meterse en puestos de competiciones europeas y sabe que con una victoria se sitúa en puestos de Conference League. Sin embargo, su objetivo va más allá, ya que en caso de ganar los cuatro partidos que le restan las probabilidades de asegurar el puesto de Europa League son bastante altas. Cualquiera de los dos casos supondría su quinta participación seguida en competiciones internacionales, un hito jamás logrado por el equipo guipuzcoano.

Pocos empates y muchos goles son los que acompañan la historia de este partido en Liga: 32 igualdades en 153 juegos y 461 anotaciones en total. Aunque la Real Sociedad sabe qué es ganarle recientemente de visita a los blaugranas porque lo hizo en el Camp Nou la temporada pasada, nunca ha podido salir victorioso dos partidos seguidos como visitante en Barcelona. Además, el entrenador Imanol Alguacil, se ha enfrentado en trece oportunidades al Barça y sólo ha ganado una. El resto han sido dos empates y diez derrotas, siendo este el equipo con el que más perdidas ha sufrido en su carrera como estratega.

Horario y dónde ver online TV hoy el FC Barcelona vs Real Sociedad

El encuentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports se disputará hoy, lunes 13 de mayo a las 21:00 horas, y se podrá ver en directo por Movistar LaLiga. También, podrá seguirse online en el minuto a minuto de LARAZÓN.es, incluyendo la previa y la crónica al finalizar el partido.

Estadio: Olímpico Lluís Companys (Montjuic)

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Problemas en defensa para Xavi

Ronald Araujo, que fue el héroe del partido de la primera vuelta con su agónico gol en el minuto 95, no ha tenido días fáciles. Tras la roja en Champions que fue determinante en la eliminación del Barcelona pante el PSG, contra el Valencia también cometió una acción que pudo desequilibrar el ritmo del juego: un penalti que puso en ventaja a los blanquinegros y que al final, gracias a la remontada de su equipo, no afectó en gran manera al resultado. Anímicamente no se encuentra bien y aunque contra el Girona tampoco mostró su mejor versión, seguramente será la “carta” principal que se jugará Xavi en la saga defensiva.

Posibles alineaciones

Xavi es consciente de que tiene fallas en defensa y que la falta de un pivote regular ha sido lapidario para su equipo en esta temporada, por eso es muy probable que nuevamente vuelva a experimentar en el medio campo. Por su parte, Imanol Alguacil debe pensarse bien cómo plantará su once inicial, porque, aunque en la delantera prácticamente están a su disposición los titulares, en el esquema defensivo cuenta con varias bajas importantes y se le acortan las alternativas.

FC Barcelona

Once probable del FC Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Cubarsí, Araújo, Koundé; Pedri, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Entrenador: Xavi Hernández.

Xavi Hernández. Lesionados: Frenkie de Jong, Baldé y Gavi.

Real Sociedad

Once probable del Real Sociedad: Remiro; Galán, Le Normand, Pacheco, Traoré; Barrenetxea, Merino, Turrientes, Méndez; Oyarzabal y Becker.