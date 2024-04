Las duras palabras de Xavi al árbitro del Barcelona - PSG por la expulsión de Araujo

Xavi fue expulsado en el Barcelona - PSG, pero al acabar el encuentro bajó al césped y tuvo unas palabras con el árbitro, como después explicó en Movistar+.

"Enrabietados, porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Once contra once estábamos muy bien situados en el campo, bien ordenados, en ataque, en defensa, y la jugada marca la eliminatoria por completo. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada y es demasiado pitar roja en esta jugada. Pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas, y ahí hay otro partido", dijo primero el técnico del Barcelona, que habló de la sustitución de Lamine Yamal tras la roja. "Hemos dudado porque Pedri también sale de una lesión, pero queríamos algo de control. Con patas arriba teníamos a Raphinha, a Cancelo, teníamos la referencia de Robert [Lewandowski] y hemos elegido a Lamine, aunque estaba bien. Pero por mucho que hablemos la jugada lo cambia todo".

La reacción del equipo

"Hemos tenido el empate a dos con Gündogan, antes el 2-0 con Robert [Lewandowski], incluso luego alguna de Rafa, para meternos en la eliminatoria, pero siempre a remolque, con diez futbolistas es muy complicado", prosiguió el preparador azulgrana. "Es una pena el trabajo de toda una temporada, que por una decisión arbitral se queda aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar once contra once contra Luis Enrique y contra el PSG todos los minutos. Hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria", insistió Xavi, que desveló lo que le había dicho al colegiado, el rumano Istvan Kovacs: "Le he dicho que ha estado muy mal, que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego, que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí. Es la realidad, y sabéis que no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir, no nos podemos callar".

Después, en Movistar+ también entrevistaron a Ter Stegen, que vio la acción en un monitos: "Se pude pitar", admitió.