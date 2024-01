Betis - Barcelona: Ferran Torres, contra el pesimismo

El Barcelona comienza la segunda vuelta de la Liga contra el Betis (domingo 21 de enero a las 18:30 horas, Movistar+). "La primera no ha sido buena. Hemos perdido puntos innecesarios y debemos mejorar, lo sabemos. Tenemos la calidad y el juego no está siendo del todo malo, pero nos falta contundencia y a veces concentración. Podemos pelear por la Liga", aseguró De Jong en una entrevista con los medios del club por haber cumplido 200 partidos con la camiseta del Barça.

Ocho puntos separan al conjunto azulgrana del Girona, que tiene un partido más, y siete del Real Madrid con las mismas jornadas disputadas. La situación es delicada, pero queda campeonato y lo que echa en falta Xavi es optimismo. "Falta mucho [optimismo], lo que más, pero ya lo contrarresto yo. Supongo que somos los catalanes o la historia del club. Ahora estamos, ¡ay, que viene el Betis y el Athletic en Copa! Es difícil, pero yo lo veo como una oportunidad", afirmó el técnico, que puso como ejemplo a un jugador: Ferran Torres.

"Para jugar en el Barça tienes que ser fuerte mentalmente"

"Ferran encarna lo que es un futbolista fuerte mentalmente. Para jugar en el Barcelona tienes que ser un futbolista fuerte mentalmente porque aquí en el día a día te dicen que no vales, ya seas entrenador, jugador, jefe de prensa... Eso es el Barça, y es una pena. Me mandó un mensaje en verano y supe que daría la vuelta a la situación. Está fuerte, centrado en mejorar, tiene buenos números", opinó Xavi.

Segundo máximo goleador

El atacante valenciano suma ocho dianas entre todas las competiciones y es el segundo máximo anotador del equipo, por detrás de las doce de Lewandowski. Por minutos disputados es el undécimo futbolista más utilizado por Xavi. Ha jugado 1.429, menos, por ejemplo, que Joao Félix (1.516), el último obstáculo que le ha surgido, ya que el portugués fue uno de los fichajes estrella el pasado verano y no tardó en hacerse con el puesto en la zona izquierda del ataque. Pero en los últimos cuatro partidos Ferran ha sido titular, además con buenos números. En Liga marcó a Las Palmas el gol del empate, después de otro comienzo de partido del Barcelona encajando, y en Copa también consiguió el 1-1, psicológico, justo antes del descanso contra Unionistas. Varios jugadores salmantinos reconocieron que ese tanto les "mató". En los dos encuentros de la Supercopa también salió desde el comienzo y en la final contra el Madrid formó parte del naufragio general, aunque estuvo cerca del gol con un tiro al larguero. Ferran tiene el optimismo que le pide su técnico y no deja de tirar desmarques en los partidos, muchas veces hacia la nada porque los pasadores o no lo ven claro o no se atreven a buscarle.

La depresión

El extremo llegó al Camp Nou en el mercado de invierno de 2022 procedente del Manchester City. El precio del traspaso fue alto: 55 millones en club con serios problemas económicos y deportivos, pues era séptimo en la clasificación. No pudo debutar hasta finales de enero porque aterrizó en la Ciudad Condal lesionado. En ese primer medio curso el equipo acabó en Champions y las actuaciones de Ferran tuvieron altibajos, que siguieron al comienzo de la campaña siguiente, cuando ya no era titular. Llegó a reconocer que entró en una depresión y tuvo que recurrir a la ayuda de un psicólogo para salir del agujero. Es frecuente verle llevarse los dedos a la sien después de marcar, como diciendo "cabeza". En su último tanto, eso sí, donde se llevó la mano fue a la oreja, un gesto que le sobró, y más contra un equipo de 1ªRFEF como el Unionistas. También en ese partido dejó la buena imagen de regalar la camiseta a una niña enferma de cáncer.