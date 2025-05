Betis-Fiorentina: la segunda juventud de Isco y sus planes para el futuro

Si Isco disfruta, el Betis también, y eso es lo que está sucediendo esta temporada en el Villamarín con el mediapunta malagueño, la gran estrella de un equipo que ya está oficialmente ilusionado con la Conference League, la tercera competición europea en importancia y donde ya arrancan las semifinales. Los verdiblancos reciben este jueves a la Fiorentina en el choque de ida, el equipo de más entidad con el que se han encontrado hasta ahora en las eliminatorias. Los italianos tienen más nombre y pasado que los anteriores rivales del Betis, el Gent, el Vitoria portugués y el Jagiellonia.

El rival ahora es la Fiorentina de David de Gea, que en la portería de los de Florencia ha recuperado un muy buen nivel después de quedar sin equipo tras su salida del Manchester United. Enfrente va a tener a un Betis que nunca antes había llegado tan lejos en una competición europea y que tras un arranque de torneo muy dubitativo ha ido cogiendo ritmo con el paso de los partidos. Ahora llega a las semifinales en el mejor momento de la temporada, con Antony e Isco como grandes estrellas.

«Estoy en una segunda juventud. Estoy muy agradecido. Ojalá haber venido unos años antes al Betis para haber podido disfrutar más de este maravilloso club y ojalá tener cuatro o cinco años para seguir ganando cosas importantes y seguir creciendo con el club», decía este miércoles el ex del Real Madrid en la conferencia previa a la ida ante la Fiorentina.

El futbolista malagueño está a tres partidos de lograr el que sería su primer título con el conjunto bético. «Lo que has hecho antes en el fútbol sirve, pero a los que nos gusta jugar, nos gusta ganar y tengo la ilusión de ganar un título con el Betis. Un título que sería histórico para el club y la afición y eso es lo que me motiva para seguir jugando», explicaba el mediapunta, que este curso lleva once goles y siete asistencias, mejores números que el curso anterior (9 y 7) con partidos todavía por delante.

«Es una eliminatoria muy igualada, que se decidirá por pequeños detalles. Es importante estar muy concentrados y cometer los menores errores posibles. Va a ser un día importante en nuestro estadio, con 60.000 personas que se dejan el alma por nosotros», continuaba pidiendo el apoyo de la afición ante los italianos.

«Creo que sería un gran error pensar que vamos a golear aquí y que no vamos a tener que ir a jugar el partido en Italia, porque estaríamos menospreciando al rival», avisaba Manuel Pellegrini. El técnico chileno no quiere que los suyos piensen ya en una posible final ante el Chelsea, que se mide al Djurgarden en la otra semifinal.