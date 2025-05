El mensaje de Lamine Yamal para los que sospechan del vendaje de su mano

Barca e Inter protagonizaron anoche una maravillosa semifinal de la Liga de Campeones, un partido eléctrico que acabó 3-3 y lo dejó todo abierto para la vuelta en San Siro.

Tuvo que remontar el Barça un 0-2 y un 2-3. El empate fue un premio a la persistencia de los azulgrana y a la puntería del Inter. El encuentro lo tuvo todo, también un protagonista esperado: Lamine Yamal, que anotó un tanto en su partido cien como barcelonista, con sólo 17 años y 291 días.

La perla blaugrana se lució y así lo subrayó Hansi Flick que lo calificó de genio. "Creo que especial. Lo he dicho a menudo, es un genio. Durante el partido, desde fuera, ves las situaciones que tiene durante el partido y cuando ves los detalles, es increíble lo que hace. Demuestra que con 17 años ya es diferente, lo importante es que siga", señaló en rueda de presa.

Y tras el partidazo ofrecido por el extremo blaugrana el runrún en torno a los vendajes de los jugadores de Barcelona continúa. Desde hace semanas si hay un asunto que enloquece las redes sociales son los vendajes que varios jugadores del Barça han mostrado en sus manos sin que medie ningún parte médico que indique cualquier tipo de lesión. Desde el dopaje a la superstición, decenas de teorías circulan en "X", TikTok o Instagram.

En el partido que el Barça ganó al Rayo Vallecano en el Olímpic y que le llevó al liderato, una de las curiosidades más llamativas fue ver a cuatro jugadores titulares azulgrana con vendajes en las manos: Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi y De Jong. Y partir de entonces esta situación se ha ido repitiendo jornada tras jornada.

La polémica no cesa y un ex médico del Real Madrid decidió avivarla en las horas previas al partido ante el Inter.

Graves insinuaciones

Niko Mihic recela sobre el creciente empleo de apósitos en las manos de los futbolistas, un caso que resulta especialmente llamativo en el FC Barcelona. «Si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas» comenzó explicando en una entrevista en Marca.

«Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas», añadió el que fuera jefe de los servicios médicos del club blanco durante siete años.

El doctor croata también criticó el secretismo que hay en torno al uso de este tipo de vendas. «Yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan 'no', pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?», sentenció.

¿Recado de Lamine?

Anoche no fue diferente y Lamine volvió a lucir el vendaje en su mano.

Ante tales acusaciones, Lamine parece que quiso mandar un mensaje a modo de foto a todos aquellos que alimentan la polémica. El jugador de Mataró subió un carrusel de imágenes del partido a su cuenta de Instagram. Y entre ellas adjuntó una del vendaje que lució en la mano derecha la primera parte del encuentro y que en el segundo tiempo ya no llevó. Algo que ha sido interpretado como todo un recado intencionado por parte del futbolista.

La primera vez que se le vio esta venda al canterano fue el 16 de febrero en un entrenamiento. No es una lesión importante y no le ha impedido jugar los partidos desde ese momento. Ni siquiera se emitió un parte médico por parte del Barcelona.