Busquets da la puntilla a Xavi: ve con buenos ojos la llegada de Rafa Márquez al banquillo culé

El pobre nivel de juego del FC Barcelona esta temporada, estar a siete puntos del Real Madrid y a 8 del Girona y la humillación que supuso la goleada que le endosaron los blancos en la final de la Supercopa ha provocado que las alarmas se disparen en el en el entorno blaugrana y coloquen a Xavi Hernández en la picota.

Las dudas sobre la labor del técnico catalán aumentan hasta tal punto que esta semana se extendió el rumor que colocaba a José Mourinho como su sustituto tras ser despedido de la Roma. Pero si hay un nombre que lleva sonado a la largo de toda la temporada ese es el de Rafa Márquez. El mexicano está dejando muy buenas sensaciones con el Barça Atlètic, lo que le ha valido para ser el principal candidato para ser el relevo de Xavi Hernández.

El técnico de Terrassa sigue sin encontrar la fórmula para mejorar las prestaciones del equipo y afea la falta de respuesta de sus futbolistas. Pero aún hay más. Xavi nunca fue la primera opción para el presidente del FC Barcelona y tras el tropiezo liguero ante el Rayo Vallecano el pasado mes de noviembre varios directivos cargaron contra el entrenador y el propio Laporta tenía un gesto con Rafa Márquez, técnico del filial, que añadía gasolina al fuego en Can Barça y molestaba y mucho al entorno de Xavi.

Tras el empate ante el Rayo Vallecano, Joan Laporta -muy enfadado por la pobre imagen que dejó el equipo catalán en Vallecas- se fue de visita en Palamós para ver al Barça Atlètic, que dirige Rafa Márquez, que ya sonaba como posible candidato a suceder a Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Tras el encuentro el presente culé no dudó en hacerse una foto con el técnico que el club publicó de inmediato. Un polémico gesto que en Barcelona ya fue visto como un aviso a navegantes. los tiene

Busquets avala a Márquez

Ahora, es un ex peso pesado del vestuario del Barça el que da la puntilla a Xavi y ve con buenos ojos una posible llegada del mexicano.

Cabe recordar que el defensa fue uno de los refuerzos más importantes en una etapa en la que el Barcelona se mostraba intratable. Una platilla que contaba con leyendas de la talla de Lionel Messi o Sergio Busquets, quien no duda ahora en alabar la labor de Márquez en su faceta como técnico; es más, no dudaría en entregarle el puesto que ahora ostenta Xavi Hernández.

"Me han hablado muy bien de él; los resultados han sido muy buenos, consiguió hacer playoffs con un filial y no es nada fácil porque era un equipo muy joven que, cuando tiene un buen jugador, te lo suben al primer equipo. Este año ha comenzado muy bien, está siguiendo su proceso y por lo que sé lo tienen muy en cuenta para un futuro y me alegro que se lo ha ganado y se lo merece”, afirmó el español para la cadena TUDN.

Sergio Busquets, que ahora juaga en el Inter Miami, también recordó aquellos momentos en los que coincidió en el césped con Rafael Márquez: “Tuve la suerte de tenerlo como compañero cuando empezaba y Rafa es historia del futbol mexicano, una leyenda; fue un gusto tenerlo como compañero y ahora está en otro proceso; el año pasado coincidí con él y se le veía que era un jugador que pensaba mucho, que era muy serio, un líder y es lo que transmite como entrenador”.