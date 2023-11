El "tapado" de Laporta para sustituir a Xavi Hernández que aviva el polvorín del Barça

Tras el tropiezo liguero ante el Rayo Vallecano, el FC Barcelona de Xavi Hernández vuelve a la Champions League con la clasificación un poco más complicada tras su derrota ante el Shakhtar Donest. Ahora, el Barça recibe al Porto en un momento de juego complicado para los blaugrana. Los culés llegan al duelo como primero del grupo H con 9 puntos tras vencer tres partidos y perder uno. El Oporto, por su parte, es segundo con los mismos puntos. Por lo que el duelo será decisivo para el liderato del grupo y también para el devenir del Barça.

Y es que en el club blaugrana han comenzado a saltar las primeras alarmas que colocan a Xavi Hernández en la picota. En la Liga, el Barça suma 31 puntos de 42 posibles. En 14 jornadas solo ha marcado 27 goles y ya ha recibido 14, tras empatar contra el Getafe, el Mallorca, el Almería y el Rayo, y perder contra el Real Madrid en Montjuïc. Ahora vuelven a Europa donde un nuevo tropiezo dejaría al catalán a los pies de los caballos.

Xavi Hernández está tocado. El Barça no mejora. El técnico de Terrassa sigue sin encontrar la fórmula para mejorar las prestaciones del equipo y afea la falta de respuesta de sus futbolistas. Pero aún hay más. Xavi nunca fue la primera opción para el presidente del FC Barcelona, varios directivos ya no se cortan a la hora de cargar contra el entrenador y el último gesto de Laporta con Rafa Márquez, técnico del filial, han añadido gasolina al fuego en Can Barça y ha molestado y mucho al entorno de Xavi.

La imagen de la polémica

Tras el empate ante el Rayo Vallecano, Joan Laporta -muy enfadado por la pobre imagen que dejó el equipo catalán en Vallecas- se fue de visita en Palamós para ver al Barça Atlètic, que dirige Rafa Márquez, quien suena como posible candidato a suceder a Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Tras el encuentro el presente culé no dudó en hacerse una foto con el técnico que el club publicó de inmediato. Un polémico gesto que en Barcelona ya ven como un aviso a navegantes y que en el entorno de Xavi consideran inapropiada dada la delicada situación del equipo.

El Barça está a cuatro puntos del Real Madrid lo que no parece dramático de momento pero un par de tropiezos más en Europa o en LaLiga tendría consecuencias. Desde el club retiran que el técnico egarense va a tener crédito para acabar el año, pero de cara al próximo año las dudas aumentan y los medios catalanes ya ha publicado nombres de entrenadores que están sonando para ocupar el banquillo blaugrana. Uno de estos es el de Rafa Márquez, una apuesta personal del equipo de Joan Laporta que está firmando una gran temporada en el Barça Atlètic y que, además, es amigo de Deco.

Xavi tiene por delante una semana crucial con partidos complicados ante el Oporto y el Atlético de Madrid y el gesto de Laporta solo aumenta la tensión.