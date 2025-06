Cara triste y derrota del Atlético en su debut en el Mundial de Clubes

El debut del Atleti en el Mundial de Clubes no pudo ser peor. Entre la tristeza, la racanería, la desilusión y la falta de evolución, la imagen de los rojiblancos dejó mucho que desear en un partido que en ningún momento llegó a dominar, ni a casi competir. La presencia de los de Simeone fue casi testimonial, con una falta de Julián Álvarez que rozo el palo al poco de empezar y una ocasión de Griezmann antes del descanso, como todo el bagaje ofensivo. El PSG fue dueño y señor del partido, dominando el juego, el ritmo y el marcador, siendo superior y con la sensación de que hubiera hecho aún más goles si lo hubiera necesitado.

Los de Luis Enrique juegan a otro deporte, con una presión alta envidiable, recuperando en campo contrario y generando espacios gracias a los movimientos de los jugadores que no tienen el balón. Tácticamente es un equipo para poner en las escuelas. El Atleti, por su parte, no ha tenido evolución alguna desde hace mucho tiempo, lo que es más grave aún, teniendo en cuenta que lo único que ha tenido que hacer desde el mes de marzo es preparar este torneo.

Después de dos meses de paseo por la La Liga, era de esperar que el equipo ofreciera algo más de lo que se vio en Pasadena. No sería justo que la derrota recayera sobre Griezmann, pero es incomprensible que, teniendo en cuenta su segunda vuelta, el Cholo priorice al francés, que terminó jugando los 90 minutos; sobre Sorloth, que entró con una visible desesperación que perjudica al equipo. Que los equipos-estado hayan fichado antes de empezar la competición, no significa que el Atleti no pueda hacerlo, pero conviene recordar que había dos jugadores recién llegados en el banquillo y que costaron 40 kilazos cada uno. La buena noticia es que frente a Seattle solo se puede mejorar.