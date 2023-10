Carvajal no se corta y responde a Aitana Bonmatí por sus criticas al fútbol masculino: "Y nosotros... a lo nuestro"

El "Se acabó" entonado por la Selección Femenina de Fútbol tras el inadecuado beso del ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso que acabaría por dinamitar la Federación Española de Fútbol sigue dando mucho de que hablar. La batalla de la jugadoras continúa y ayer en "Salvados" hicieron un repaso a todo lo ocurrido, a sus exigencias y al comportamiento de los cargos federativos. El programa de este domingo estuvo dedicado al fútbol femenino con una de las grandes protagonistas de los últimos meses: Aitana Bonmatí, la centrocampista del FC Barcelona.

Uno de los comentarios más polémicos de sus declaraciones fue el momento en el que fue preguntada por el apoyo de los futbolistas masculinos y del polémico comunicado de la Selección Española. La jugadora culé no escatimó en críticas a sus compañeros de la selección masculina. ¿Esperabais más de los jugadores masculinos?, le preguntan. "La verdad es que no", responde Bonmatí.

Sus palabras tuvieron una gran repercusión en redes sociales y el futbolista Dani Carvajal le respondió tras el partido que España le ha ganado a Noruega por 0-1 consiguiendo su billete directo a la Eurocopa.

"No sé, la verdad es que no sé a lo que se puede puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final, ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que creen que ellas creen o no se siente cómodas dentro de su entorno en la Federación y bueno, pues están... están reestructurando como bien digo, intentando reestructurar, pues bueno todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etc, etc... y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca. En gana y en seguir a lo nuestro", afirmó el internacional español.

Los ataques a Carvajal

El lateral del Real Madrid ya provocó un sonoro escándalo con sus palabras sobre el caso Rubiales. "En ningún momento he dicho que (Jenni Hermoso) no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", indicó en rueda de prensa sobre la actitud de Rubiales en la celebración del Mundial femenino conquistado por España, en la que el presidente suspendido besó a la jugadora.

Una opinión por que fue duramente criticado en redes con mensajes como el de la ex futbolista del Barcelona, Marc Crosas, que se quedó a gusto contra el futbolista del Real Madrid: "El capitán del Real Madrid y de la selección española “se mantiene al margen”, porqué no sabe si Jenni es “víctima de abuso de poder”, ya que “no ha hecho la denuncia”. Más machista y más facha no se puede ser...". Gabriel Rufián, de ERC, no tardó en retuitear ese mensaje. Pablo Echenique tampoco tardó en unirse a las críticas: "Nos pareció vergonzoso que el 99% de los jugadores hombres de la selección estuvieran cobardemente callados y no apoyaran a Jenni Hermoso. Pero casi era mejor el silencio, escuchando ahora a Carvajal defender al agresor".

Ahora, de nuevo, el futbolista del Real Madrid se ha colocado en el ojo del huracán.