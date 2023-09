Aitana Bonmatí desvela el verdadero objetivo de las reclamaciones de la selección femenina

España se enfrenta a Suiza en el segundo partido de la Liga de Naciones con un ambiente más calmado dentro del grupo. La seleccionadora, Montse Tomé, se muestra más relajada que en sus primeras comparecencias y todo va camino de la normalidad después de las primeras reclamaciones de las jugadoras atendidas por la Federación. «Los primeros días fueron difíciles», reconocía Aitana Bonmatí durante su comparecencia ante los medios. Una frase que repitió varias veces en la sala de prensa del estadio Nuevo Arcángel donde el martes se disputa el partido (21:00, La 2). «No hemos podido dormir lo suficiente, descansar, [hemos tenido] mucho estrés, ansiedad y no sé cómo afrontamos tan bien el partido contra Suecia, que fue un partidazo», dice. «Con el paso de los días la cosa está más tranquila, estamos centradas en el fútbol, pero obviamente no dejamos todas las batallas que tenemos por delante», añade la mejor jugadora del pasado Mundial.

Aitana explicó después qué es lo que esperan que suceda a partir del miércoles, cuando las jugadoras regresen a su vida fuera de la selección. «Nos gustaría que volviéramos un poco a la normalidad. Hay muchas cosas a mejorar que se han hablado por las dos partes, nos hemos comprometido a que todo esto vaya mejor para que dejemos un buen legado y unas buenas condiciones para todas las generaciones que vienen». Y explicó cuáles son los objetivos de esas batallas, algo que trasciende el fútbol: «Somos un ejemplo a nivel deportivo y social para lo que queremos como sociedad, una sociedad igualitaria, una sociedad mejor que conciba igual al hombre y a la mujer, con los mismos derechos y que nos trate igual».

Un discurso reforzado por las palabras de su compañera Mariona Caldentey. «Estamos aquí para jugar al fútbol, pero tenemos una responsabilidad, que es dejar al fútbol y a la mujer en mejor sitio que como nos los encontramos y en esa lucha estamos», asegura.

Sobre la tensión acumulada durante esta concentración, Mariona reconoce que lo peor sucedió en los primeros días. «El estrés es un poco personal de cada una Lo que nos ayuda a distraernos, a estar mejor de la cabeza es poder entrenar. Los peores momentos fueron al principio porque ni siquiera podíamos salir al campo a despejarnos o a hacer lo que nos gusta. Nos apoyamos entre nosotras, el grupo está fuerte y nos sentimos cómodas entre nosotras y eso hace la convivencia más fácil», dice.

Mariona y Aitana son dos de las cuatro capitanas elegidas por sus compañeras para esta concentración, pero Mariona reconoce el trabajo que han hecho las dos titulares, Irene Paredes y Alexia Putellas en esos primeros días tan extraños. «Nuestra capitanía ha surgido de manera puntual y espontánea. Estamos aquí para ayudar a Irene y a Alexia y al equipo. Pero el desgaste lo han vivido más ellas en los últimos días. Acabábamos reuniones todas juntas y se quedaban ellas, que luego tenían que explicarnos todo. Son las que más han sufrido, las que más estrés han tenido. Lo que han hecho ellas dos estos días es de alabar y de agradecer», reconoce.

El cambio que se ha vivido en la concentración lo explica también la seleccionadora, Montse Tomé. «Durante los primeros días de la concentración notamos una sensación de algo raro que se tenía que solucionar. Pero hemos logrado hablar, mirarnos a los ojos, ser sinceras y dar un paso hacia delante. He dicho y diré que contamos con un tipo de jugadoras que son profesionales al cien por cien. Y después de la victoria contra Suecia las he visto con alegría, las he visto disfrutar mucho en el partido. Estas jugadoras lo que mejor saben hacer es jugar al fútbol. Nos han hecho disfrutar, aunque tenemos cosas que mejorar. Estos días han sido más tranquilos, tienen ganas y estamos preparadas para afrontar el partido», asume.