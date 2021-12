Fútbol

«Queríamos ser primeros», decía Luka Modric después de recoger el premio al mejor del partido contra el Inter. No titubeó el Real Madrid, que con su liderato de grupo evita todo esto: Manchester City, Liverpool, Bayern, Ajax, Manchester United y, probablemente, el vigente campeón Chelsea. Mucha historia europea en esos cabezas de serie del sorteo del lunes en ese primer bombo en el que estarán los blancos. Es un peligro ser segundo con ese panorama y Ancelotti no quería eso, por mucho que siendo cabeza de serie haya una bala envenenada, que es la del Paris Saint Germain, que tuvo que ceder ante el City, y puede que también la Juventus. Los enfrentamientos son en febrero y marzo, así que pueden cambiar muchas cosas y nadie sabe si el PSG para entonces es más peligroso que todos los del bombo 1 o justo lo contrario.

El Real Madrid volvió a ejecutar un plan parecido al del choque ante el Sevilla. Poner el bloque medio-bajo y defenderse con mucha energía y solidaridad cerca de su área. «El plan era no presionar arriba, dejar el balón al Inter y apretar más atrás. Lo hicimos bien en la contra y también creando ocasiones cuando teníamos la pelota. Era el plan del míster», confirmaba Modric, que fue capitán por primera vez desde el principio y reconoció que se siente como si tuviera menos de 30 años.

Después de cada balón rechazado había choque de manos entre los madridistas que se empeñaban en que esta vez Courtois no tuviera ni que hacer paradas. Sus defensas frenaban antes a los italianos, para después salir al contragolpe y ejecutar en sus periodos de dominio en área contraria. Así es este Madrid de Ancelotti, al que le gusta el ambiente de su plantilla, un equipo convencido de aprovechar el momento por el que atraviesa. Son nueve victorias consecutivas, con sólo un gol en contra en los últimos cuatro choques. «A veces no es tan estético defender más abajo, pero no tenemos centrocampistas que puedan presionar a campo abierto y lo estamos haciendo bien», confirmaba Ancelotti.

El Bernabéu aplaudió a Jovic en cada acción, algo impensable hace poco, y volvió a disfrutar con Kroos, que marcó un golazo. Tuvo tiempo de irse sustituido, como Casemiro, para guardar fuerzas de cara al derbi, donde Ancelotti espera a Benzema.