Manchester City - Real Madrid: alineaciones, fecha y dónde ver en TV los cuartos de final de la UEFA Champions League

Llegó el momento decisivo para el Real Madrid y el Manchester City. Este miércoles, a partir de las 21:00 horas, los dos equipos se disputarán una plaza para las semifinales de esta edición de la Champions League tras el empate a tres en el Santiago Bernabéu la semana pasada.

Se enfrentan, nuevamente, los dos más recientes campeones de las dos últimas ediciones, lo que suele significar partidos con un gran número de goles: en los últimos cinco encuentros entre ellos, se han marcado 23 goles, con una media de 4,6 por partido.

Los madridistas se enfrentan a una de sus rivales más complicados en sus últimos años, ya que los citizen han ganado los tres últimos partidos en casa contra el Real Madrid, en 2020, 2022 y 2023. El último precedente entre ambos en el estadio de los mancunianos se saldó con una derrota abultada de los blancos por 4-0.

Nacho apunta a la titularidad

Con Lunin en la portería, y ante la baja por acumulación de tarjetas del francés Aurélien Tchouaméni, goleador ante el Mallorca, en el centro de la defensa, será el capitán Nacho Fernández el que más opciones tiene salga de inicio junto al alemán Antonio Rüdiger, contando en los laterales con las presencias de Dani Carvajal y Ferland Mendy.

Camavinga y Toni Kroos compartirán el centro del campo, mientras que el uruguayo Fede Valverde estará en el costado diestro y el inglés Bellingham, que no estuvo acertado en la ida, en la izquierda. En el caso del inglés, este se alternará con Rodrygo, que podría volver a jugar tirado a la banda viendo el buen resultado de esta variación posicional en el partido de la semana pasada. Vinicius, que presumiblemente vuelva a estar de inicio en la doble punta, acompañará a su compatriota en el ataque.

No obstante, la estadística, a priori, no está de parte del Real Madrid, ya que solo han pasado de ronda en dos de las 10 eliminatorias pasadas de Champions League tras no ganar en el partido de ida. Irónicamente, esas dos ocasiones fueron ante los vecinos del equipo de Guardiola, el Manchester United, en las temporadas 1999-2000 y 2012-2013.

Los de Carlo Ancelotti llegan al partido como líderes de la Liga EA Sports con 78 puntos, tras ganar sus últimos 4 partidos y dejando la portería a cero en tres de ellos.

A la espera de Walker

El conjunto de Pep Guardiola, en su partido número 200 en las competiciones europeas, recupera en la portería al titular Ederson tras un mes de baja. En defensa, persiste la duda del lateral Kyle Walker, ya que, aunque está apto físicamente, lleva sin jugar desde antes del último parón de selecciones. En caso de no ser titular, es presumible que jugará Akanji en su puesto. John Stones y el portugués Rúben Días empezarán como centrales, con Gvardiol, que ya marcó en la ida en el partido contra el Luton Town, en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, vuelve el belga Kevin de Bruyne a la titularidad para ayudar a Rodri, y con Bernardo Silva en la banda derecha, Foden de mediapunta y Grealish en la izquierda, a filtrar balones para el delantero noruego Erling Haaland.

En estos momentos, el Manchester City llega como líder de la Premier League, con 73 puntos, dos puntos más que el Arsenal de Mikel Arteta.

Fecha, horario y canal de TV del Manchester City - Real Madrid

Manchester City y Real Madrid se disputarán el pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League el miércoles 17 de abril, a partir de las 21:00 horas, y se podrá ver a través de Movistar+.

Fecha : 17 de abril de 2024

: 17 de abril de 2024 Hora : 21:00 horas

: 21:00 horas Canal de TV: Movistar+

Asimismo, se podrá seguir el partido a través de LA RAZÓN, donde se realizará un minuto a minuto del encuentro correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental.

Posibles alineaciones

Estas son las alineaciones probables para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputará en el Etihad Stadium tras el 3-3 de la ida en Madrid.

Alineación delManchester City: Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland.

Posible alineación del Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinicius Jr.