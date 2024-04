Las misteriosas gominolas de Vinicius ante el City: el secreto contra los calambres que fulmina los kilos

Su eficacia está demostrada y, aunque su uso estaba generalizado en ultramaratones o pruebas de triatlón su salto al futbol ha sido definitivo. Se ha convertido en el suplemento de moda entre las estrellas de los clubes de élite. Así lo pudimos ver cuando Vinicius se acercó a la banda durante el partido de Champions ante el Manchester City.

Alrededor del minuto 70 de partido, el futbolista se acercó a la banda y se le vio ingerir una especie de gominolas de gelatina. En ese instante, el delantero se llevó las manos a sus muslos y cuádriceps en más una ocasión. ¿Pero que contienen y cómo funmcionan en el cuerpo?

Se trata degominolas de vinagre de manzana para los calambres musculares. Un remedio que ya vimos tomar, aunque en minidosis bebibles a Gimenez antes de la prórroga de la Supercopa de España. Desde hace unos años, la ciencia de la nutrición ha entrado de lleno en los vestuarios. Atrás quedan los tiempos en que los futbolistas regaban las victorias con litros de alcohol, tras atiborrarse de pizzas. Ahora, en cambio, mejoran su rendimiento y evitan lesiones gracias a la ortodoxia nutricional. Pero tambiñen han entrado con fuerza en los vestuarios los suplementos milagrosos contra la fatiga muscular. Y el vinagre de manzana es sin duda el favorito de los atletas.

Poderosos efectos adelgazantes

Según la ciencia, uno de sus efectos es que detiene las señales nerviosas que hacen que los músculos fatigados se contraigan provocando calambres. Sin embargo los expertos coinciden en que sus beneficios son aún mayores.

El vinagre de manzana tiene poderosos efectos adelgazantes y restaura la vitalidad natural al eliminar las toxinas del cuerpo para que pueda rendir al máximo.

Una investigación publicada en Journal of the American Dietetic Association encontró que tomar este ingrediente después de una comida abundante en carbohidratos aumenta la saciedad e incluso provocó que los participantes consumieran de 200 a 275 calorías menos durante la jornada. Otros estudio de Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry demostro que el consumo diario de estos suplementos de vinagre de manzana provocó una reducción de la grasa abdominal en los involucrados en la investigación.

Asimismo, mejora la salud cardiovascular al mantener a raya el colesterol y lo triglicéridos.