"El Chiringuito" desvela un bombazo sobre el futuro de Mbappé y el Real Madrid

Kylian Mbappé está en el foco. En efecto, un verano más. Manu Sainz desveló en "El Chiringuito" una noticia cuanto menos impactante. "Entre los empleados del Real Madrid hay apuestas para ver cuándo viene Mbappé... y van ganando entre el 1 y 3 de agosto", afirmó. Por su parte, el Real Madrid ya está al completo en la concentración en Los Ángeles. Vinicius, Rodrygo, Alaba, Courtois, Rüdiger, Militao y Tchouameni también se unieron.

De tal modo, el Real Madrid desveló las cuentas anuales del ejercicio 2022-23. Además, el resultado positivo fue de 12 millones de euros con unos ingresos incrementados un 17%, 843 millones de euros.

Mbappé ya estuvo en 2012 cerca del Real Madrid. "Mbappé no vino invitado a hacer ninguna prueba, sino que estuvo de vacaciones y visitó la Ciudad Deportiva", afirma Ramón Martínez -ex responsable de ‘La Fábrica’-. En total, Mbappé estuvo cuatro días y su familia en ningún momento aceptó que fichase por el club. "Era un chico de 14 años, sus padres buscaban protegerle y preferían que siguiese en Francia", afirmó a este medio una persona cercana al jugador. "Recuerdo muy poco, fueron apenas unos días y éramos unos niños, yo estaba lesionado en ese momento de una rotura de cubito y radio y no entrenaba con el grupo en ese momento. Fue una pena", confesó Javier Brea.

El 21 de julio también es una fecha clave porque el equipo parisino viaja a Japón para la gira veraniega. En este momento ya se podrá saber de una manera más clara la intención del PSG y el dinero que pide. A priori, la cantidad no baja de los 200 millones.