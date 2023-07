Isco deja claro donde quiere jugar

El que fuera futbolista del Real Madrid, sin equipo desde que el Sevilla rescindiese su contrato, ha dado pistas sobre su futuro. Si bien ha sido relacionado con el Rayo Vallecano en las últimas fechas, Isco Alarcón ha dejado claro que quiere probar fortuna en el extranjero.

Ha sido en una entrevista para el diario MARCA en la que el malagueño ha sido preguntado sobre si priorizaba seguir en España. “Priorizo, en esta ocasión, irme fuera. He jugado en Valencia, Málaga, Sevilla y Madrid. Me ilusiona la experiencia de jugar en otra Liga, aprender otro idioma, crecer personalmente también fuera de España... No cierro puertas a nada”, fue la respuesta de Isco Alarcón.

Isco se ha ofrecido para volver con la Selección

Cuestionado también por un sueño por cumplir, el centrocampista de 31 años dijo: “Me encantaría ganar algo con la Selección. Tengo una espinita clavada con eso, porque sólo he podido jugar un Mundial. Nunca he estado en una Eurocopa, por ejemplo”.

“¿Por qué no? He visto a Navas, Cazorla y Albiol, que han vuelto en algún momento porque se lo han currado y han jugado bien. No pierdo ni la esperanza ni la ilusión”, añadió Isco Alarcón.

“Tengo ganas de esforzarme y de quitarme la espina de estos últimos años en los que no me he divertido tanto, en los que he estado más apático por también problemas personales... Quiero quitarme esa espinita y dentro de seis, siete u ocho años, cuando me retire, poder decir que supe reconducir los malos momentos. Quiero irme del fútbol de una forma bonita”, concluyó.