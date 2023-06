“El Chiringuito” desvela un bombazo sobre la persona que no quería que Messi volviese al Barcelona

El culebrón Messi llegó a su fin con un desenlace inesperado para muchos. Y es que, la opción que menos sonaba era la del Inter Miami, a diferencia de hace unos años que sí se agitaba más esa posibilidad. Tanto la vía Arabia como el regreso al Barcelona quedaron descartados. "La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad", afirmó Messi a Sport.

El FC Barcelona no tardó en sacar un comunicado. "El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana. El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça", dijo el club.

El periodista de "El Chiringuito", Quim Domenech afirmó que los únicos que querían el regreso de Messi eran Leo y Xavi. "Ofertas como tal, no llegó a recibir ninguna. En la rueda de prensa de Negreira se hablaba de la posible vuelta de Messi. Era una cortina de humo. Había gente en el club que no querían que fuera Messi", desveló Quim.

"En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación", afirmó el propio jugador.

"La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero", concluyó Messi.