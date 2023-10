Clásico Barcelona - Real Madrid: La racha que rompe Luka Modric

Modric jugó el partido entero contra el Sporting de Braga el pasado martes. Kroos no disputó ni un minuto pese a que hubo un momento del duelo en el que parecía que lo más necesario era tener el control del balón. El modo de repartir los minutos antes de un Clásico dice mucho de lo que piensan los entrenadores, aunque luego lo nieguen. Ancelotti dio todo el encuentro de Portugal a Modric porque hoy no va a empezar el choque en Montjuïc, al igual que no ha sido titular en muchos encuentros de esta temporada.

Ha jugado once partidos y sólo ha comenzado el choque en cinco de ellos. Es el decimoquinto futbolista en minutos de la plantilla, por detrás de Fran García y de Nacho y por delante de Mendy, que estuvo lesionado al principio del curso. Detrás sólo están Lucas Vázquez, Lunin, Brahim y los lesionados Ceballos, Güler, Courtois y Militao. Ese es el papel de Modric este año.

Los minutos escritos son fríos, su papel secundario se va a notar más, va a ser insoslayable cuando los equipos salten a Montjuïc y no se vea la melena de Modric ni el 10 del Real Madrid en el campo. Va a ser la primera vez que ocurra con Ancelotti en el banquillo. En sus dos épocas en Chamartín, Carlo ha dirigido al equipo blanco contra el Barcelona en 13 partidos en LaLiga, Supercopa y Copa del Rey, ha ganado, ha perdido (no ha empatado) ha hecho experimentos como poner a Ramos en el centro del campo o al mismo Modric de delantero centro, pero nunca había empezado un choque contra el máximo rival sin Luka Modric en el campo.

A sus 38 años el futbolista croata sabía que su papel en el Real Madrid esta temporada iba a ser distinto, porque el club y el entrenador ya tenían claro que el centro del campo debía renovarse y los jóvenes tenían que empezar a tomar la responsabilidad de tirar del grupo. Aunque, orgulloso como lo son todos los futbolistas de élite, Modric pensaría que podía hacerse con un sitio. «Yo no explico mis decisiones, pero si algún futbolista las quiere, se las doy. Pero son tan profesionales que no la van a pedir», decía ayer Ancelotti acerca de los que pueden ser suplentes en Barcelona.

En el primer encuentro de la temporada, en San Mamés, Ancelotti lanzó el primer mensaje acerca de sus planes. Empezó el curso con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, escoltando a Bellingham, Rodrygo y Vinicius. Es un plan que ha repetido pero que no termina de convencerle. El equipo presiona más, pero le cuesta bastante crear juego. Por eso la presencia de Kroos se hace casi inevitable. Es verdad que, entonces, al Madrid le cuesta más ir a buscar al rival, pero tiene más sentido cuando saca la pelota.

Aunque se suele situar a Kroos y a Modric en la misma situación, la realidad es que el alemán tiene cinco años menos que el croata y suma menos minutos y viajes porque hace tiempo que renunció a la selección. Son casos distintos.

Kroos sí que va a ser titular en todos en los partidos que Ancelotti ha dirigido al Real Madrid contra el Barcelona (en la temporada 13-14 el alemán estaba en el Bayern). «Empezamos con un sistema nuevo, metí a los jóvenes pero hemos cambiado y hemos rotado al equipo para tenerlo fresco y motivado», decía Ancelotti acerca de la presencia del alemán.