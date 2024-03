Las confesiones más sorprendentes de los futbolistas sobre el sexo: consoladores, drogas, masajes y hasta dominatrix

El fútbol se ha visto repetidamente envuelto en diferentes escándalos sexuales vinculados al mundo de la prostitución, sexo con menores, acusaciones de violación o vídeos eróticos. Pero también a las confesiones de amantes o esposas despechadas que han sacado a la luz los secretos mejor guardados de las estrellas.

Si Pilar Rubio afirmaba en "La Resistencia" que tenía sexo a diario con Sergio Ramos o la mujer de Robert Lewandowski desvelaba que solían tener relaciones despúes de los entrenamientos, en la Premier los secretos han ido mucho más allá convirtiéndose en verdaderos escándalos.

El pasado mes de enero, Jermaine Pennant, exjugador de Arsenal y Liverpool que también jugó en el Real Zaragoza, se convirtió en uno de los nombre propios en Inglaterra. El polémico exdeportista colgó las botas en 2017, se separó de la estrella televisiva Jess Impiazzi y la causa no tardó en provocar un sonoiro escándalo. "Pennant e Impiazzi rompieron sus relación después de que se filtrase que el exfutbolsita pasó la noche con una dominatrix mientras que la estrella de 'Ex on the Beach' estaba de vacaciones en Ibiza", apuntaba la prensa británica.

Sin embrago, este no es el único detalle de la vida sexual de las estrellas del balón que ha salido a la luz y que en Daily Star se han encargado de recopilar.

La Dominatrix y su mazmorra roja

La dominatriz mitad francesa y nacida en Inglaterra, Mistress Estee, recurrió a TikTok en 2021 para presumir de su encuentro con un jugador del Manchester City , quien la visitó poco después de propinarle una paliza de 7-0 al Leeds United. Ella afirmó que mantuvo una ardiente sesión de sexo nocturna con el jugador anónimo dentro de las cuatro paredes rojas de su mazmorra. "Le encantaba ser mi esclavo" aseguró.

Mistress Estee TikTok

Cole y sus pies

Las preferencias de dormitorio de Ashley Cole fueron divulgadas nada menos que por su entonces esposa Cheryl Tweedy en 2008. Hablando de la leyenda del Chelsea , dijo: “Nos enfrentamos en el dormitorio y a él le encanta que le masajee los pies. También prefiere escuchar pequeñas respiraciones en lugar de gemidos fuertes. De lo contrario suenas como una película porno”.

David Beckham y su tubo de escape

Victoria Beckham reveló una vez que a David le encanta que comprarle lencería atrevida. Incluso describió su pene como “enorme”, como un “tubo de escape de tractor”.

Victoria presumió: "Estoy orgullosa de tener una muy buena vida sexual con David. Él es muy proporcionado. Tiendo a no usar nada en la cama. Pero David me compró estos pequeños conjuntos del Agente Provocateur ..."

No hay duda de que el inglés todo un sex simbol y por ello una empresa de juguetes sexuales decidió fabricar un consolador de silicona de veinte centímetros con la forma de la leyenda del fútbol. Llamado 'The Buckham', fue moldeado a su imagen con vello facial, abdominales y un par de pantalones cortos a juego. La pareja no ha hecho público si poseen uno o no.

Jesé, Aurah y los juguetes

Aurah Ruiz no dudó en humillar al español en 2021 al revelar que prefiere los juguetes sexuales a él en el dormitorio. Sin embargo, tras su reconciliación aseguró que al futbolista también le encantan sus juegos.

"Él me ama y me lo demuestra. Me encantan los juguetes sexuales. Soy una gran fanática de los juguetes, y realizo un montón de juegos con mi pareja con todos los juguetes que te puedas imaginar. A veces, incluso hay algunos que el ni conocía pero yo se los llevo. Soy muy liberal en estos asuntos".

Jesé también se quedó a gusto con sus propias confesiones. "Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza", escribió en redes sociales el exjugador del Paris Saint-Germain.

Drogas que mejoran el rendimiento (sexual)

Adrian Mutu dio positivo por drogas que- según el- consumía por motivos sexuales. Dio positivo en cocainalo que le acarreó una suspensión de siete meses, y el Chelsea rescindió los cuatro años restantes de su contrato. Mutu declaró: "No soy adicto a las drogas. Lo niego categóricamente. La única razón por la que tomé fue porque quería mejorar mi rendimiento sexual. Puede que sea gracioso, pero es cierto".

El trío de Neymar

Neymar y las hermanas Alves Instagram

La modelo y jugadora de voleibol brasileña, key Alves, reveló que el delantero brasileño Neymar contactó con ella y le propuso tener un encuentro sexual y hacer un trío con ella y su hermana gemela, Keyt.

La deportista confesó detalles íntimos de su vida personal con un concursante de Gran Hermano Brasil. ¿Sabes lo que dijo (Neymar)? Que si podría conseguir sexo con ambas”, relató.

Pamela Anderson y los disfraces

La mítica vigilante de la playa confesó en 2018 cuando mantenía una relación futbolista francés Adil Rami, ex del Sevilla y Valencia, que lo que le ponía a cien era que el futbolista se disfrazara de "doncella sexy".