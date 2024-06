Un conocido director de cine español se lo deja muy claro a Unai Simón, de la selección, por no opinar de lo de Mbappé

La selección italiana dejó claro que no hablará de política en sus ruedas de prensa después de que el francés Kylian Mbappe mostrara en una rueda de prensa de Francia el rechazo a la extrema derecha de Marine Le Pen (Alianza Nacional) y pidiera a la juventud acudir a las urnas para evitar el ascenso de su partido al poder.

Después de que Mbappe hablara de política, la selección italiana cortó por lo sano: en sus ruedas de prensa, solo fútbol.

"Nosotros no hablamos de política, hablemos de fútbol, por favor. Eso es una situación que afecta a Francia y nosotros no hemos hablado nunca de política", dijo el responsable de comunicación de la 'Azzurra' cuando Davide Frattesi fue preguntado este lunes por la situación.

El futbolista, aún así, decidió contestar la pregunta, pero sin hablar del tema en concreto.

"Creo que los futbolistas pueden expresar sus opiniones, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero yo no conozco el tema en profundidad para hacerlo", dijo.

También Unai Simón, portero de España, se negó a hablar del tema en su respectiva rueda de prensa.

"Al final Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión y es un tema político", comentó.

Eso ha provocado muchos comentarios, sobre todo de personajes políticos o sociales. Uno de ellos ha sido el director Montxo Armendariz, que ha sido muy claro contra Unai Simón: " Todo lo que decimos o hacemos es política, porque responde a una forma de ver y entender el mundo. Con nuestras acciones y palabras tratamos de que el mundo cambie, se adapte a nuestros deseos, seamos o no conscientes de ello. NADA DE LO QUE HACEMOS O DECIMOS ES NEUTRAL", ha dicho.

Pero Unai Simón no debe pensar eso. ""Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivo y temas políticos dejarlos a otras personas o entidades", sentenció.