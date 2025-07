El consejo de un mito la selección alemana a Ter Stegen: "¡Vete del Barça!"

Por segundo día consecutivo, Ter Stegen no estuvo este martes en el entrenamiento del Barcelona y se ejercitó al margen del grupo en el gimnasio. El portero, que aún es el capitán del Barça y se perdió la mayor parte del curso pasado debido a una grave lesión de rodilla, ha vuelto de sus vacaciones consciente de que el club catalán prefiere que se busque un nuevo equipo que le garantice la titularidad en año de Mundial. El Barcelona cuenta actualmente con otros tres porteros en el plantel: Wojciech Szczesny fue el titular el año pasado y acaba de renovar hasta 2027; Iñaki Peña está buscando equipo; y Joan García, fichado del Espanyol por los 25 millones de euros que costaba su cláusula de rescisión, es la apuesta de Flick como meta titular.

«Debe irse del Barça»

Lothar Matthäus defendió a su compatriota y le recomendó que se vaya para poder estar en el próximo Mundial. «En mi opinión, Ter Stegen ya no jugará en el Barcelona. Tiene que jugar para cumplir su sueño de jugar el Mundial. Si quiere jugar el Mundial, tiene que irse», dijo tajante el exfutbolista en declaraciones publicadas por el diario «Bild». «Entiendo a Ter Stegen, ha jugado bien, ha sido capitán y tiene su vida en el Barcelona. Pero tiene que aceptarlo, el Barça tiene otras ideas, otros planes», opina Matthäus sobre la situación del meta alemán, que se puede convertir en un problema para Hansi Flick y en una bomba de relojería para el vestuario.

«Son decisiones que hay que aceptar. No hay que quejarse, es parte del fútbol. Este no es un incidente aislado. No es Hansi Flick, es el Barcelona. Y nada es más grande que el club, y eso también aplica al Barça», terminaba Mathäus sobre su compatriota, al que la lesión de rodilla le ha dejado sin sitio en una portería donde era el dueño indiscutible antes de la lesión. El presente y el futuro son para Joan García.